El sorteo de la Copa del Rey ha repartido alegría en Cantabria, más concretamente al Velarde CF. El segundo clasificado de la categoría Preferente del fútbol español recibe al Sevilla FC en una cita que jamás olvidarán. “El partido es un hito histórico para el club y para toda la plantilla. Es importante por lo que supone jugar contra un equipo de Primera División y la competición de tal caché”, comenta Jorge Gómez Segurola, el capitán del equipo. Gómez lleva 19 temporadas defendiendo los colores de su equipo, además esta pasión le viene de familia: su abuelo fundó el club en 1967 juntos a unos amigos.

Así fue la gran celebración al clasificarse para la última fase de la Copa FOTO: La Razón (Custom Credit)

En la sexta categoría del fútbol español el problema radica en el tema económico. Los jugadores no viven del fútbol y esto propicia sufrir momentos surrealistas, tal y como comenta Gómez: “Se nota el buen rollo entre todos donde siempre encuentras algún compañero más bromista. Se ha generado un gran ambiente de amigos que venimos a disfrutar del futbol pero con el objetivo de ascender al equipo de categoría. Muchos de mis compañeros están estudiando, ya que son bastante jóvenes todavía. Pero también somos varios que compaginamos el fútbol con el trabajo. Hay algún compañero que por tema de horarios y turnos se puede perder algún entrenamiento o partido. Los casos más surrealistas son los que se tienen que irse antes del entreno para trabajar de noche”. Uno de estos jugadores es Ndiogou Sene. El futbolista senegalés es operario en una empresa de electricidad, actualmente trabaja desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana: “Los entrenamientos suelen ser de 20:15 a 21:30 y cuando se retrasan un poco tengo que salir antes para llegar. Ahora estoy con los montajes de la luces de Navidad. Tengo que trabajar hasta las seis de la mañana para vivir, pero merece la pena porque me gusta mucho el fútbol, es mi pasión”. Las complicaciones de los horarios merecen la pena cuando se viste de corto y disfruta junto a sus compañeros: “Cuando entreno me aislo de todo el exterior y soy feliz. Tenemos esta oportunidad de jugar contra un equipo de Primera, no nos lo creemos, ahora a disfrutarlo con nuestra gente y ojalá demos la sorpresa”.

Ndiogou Sene posando con la camiseta del Velarde C.F. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Ndiogou Sene en uno de sus últimpos partidos disputados FOTO: La Razón (Custom Credit)

A sus 31 años y tras estar muchas temporadas en modestos equipos de fútbol como C.D. Colindres y Noja, ahora puede ganar a un club de élite. Sene ha conocido el otro lado del deporte: el de adaptar su día a día con el único objetivo de seguir jugando al fútbol. Su historia cuenta con un final feliz porque a veces el destino prepara regalos tan maravillosos como este.

Los jugadores del Velarde tras proclamarse campeones de Copa FOTO: La Razón (Custom Credit)

El estadio La Marueca-Muriedas se viste de gala para recibir al rival más ilustre que se recuerda. Este estadio tiene una capacidad de 2.500 espectadores que animarán a los suyos. En estos días se puede observar diferentes carteles en los alrededores del campo.

Fotografía de 'El Estadio La Maruca' FOTO: La Razón (Custom Credit)

Una de las claves para dar la sorpresa radica en que la plantilla ya se conoce desde hace tiempo: “Son varios años juntos con la mayoría de compañeros y cuerpo técnico, nos conocemos perfectamente y sabemos que es el año indicado para conseguir el ascenso. Sumando las dos etapas (desde benjamines hasta llegar a Tercera División, y a posteriori cuando regresé al club hace ya 7 años) son 19 temporadas defendiendo los colores del Velarde”. La prueba de ello es que todos los jugadores se reunieron en el bar del campo para así ver el sorteo juntos. “Fue una pasada porque queríamos un rival así y estamos muy contentos de que hayamos tenido suerte”, comenta el capitán.