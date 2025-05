¿Cuánto dinero gana el Betis como subcampeón de Conference League?

El Real Betis Balompié se quedó a las puertas de su primer título europeo. Tras un desempeño espectacular en todo el torneo, cayó eliminado ante el Chelsea de Maresca por 4-1 en la final de la UEFA Conference League.

Los verdiblancos comenzaron por delante en el marcador tras un buen gol de Abde a los nueve minutos de partido. Así llegaron al descanso, quedando a tan solo 45 minutos de la gloria. Sin embargo, una pésima segunda parte permitió al Chelsea remontar el encuentro y alzarse como campeón.

A pesar de la derrota en la final, no todo son malas noticias para el club. Al haber clasificado a la final, el Betis se ha llevado una gran cifra económica que sin duda beneficiará a las arcas.

¿Cuánto se lleva el subcampeón?

Tras la derrota, el Betis se ha embolsado cuatro millones de euros por ser subcampeón de la Conference League. No obstante, esto no es lo único que se ha embolsado en la competición. En total han sido 12,9 millones los que ha recibido el conjunto bético a lo largo de todas las rondas.

Sin duda se trata de un premio que suele pasar desapercibido para los espectadores, puesto que lo más llamativo es el trofeo. No obstante, estos premios económicos ayudan a equipos como el Betis, que reciben un ingreso económico que puede significar mucho para la siguiente temporada.

¿Cuánto ha ganado el Chelsea tras alzarse como campeón?

Por su parte, el Chelsea de Maresca también ha recibido un gran premio en cuanto a lo económico se refiere. Al coronarse como campeones, los ingleses se han embolsado un total de siete millones de euros. Además, a esto se suma todo el dinero que han ido recibiendo con el paso de las rondas, por lo que el Chelsea ha llegado a recibir en toda la competición casi 15 millones de euros.

Otro premio para el Chelsea

Además del apartado económico, el Chelsea se ve beneficiado a nivel deportivo tras ganar el UEFA Conference League. Y es que el campeón de esta competición se clasifica automáticamente para la Europa League -el siguiente torneo más importante- de la próxima temporada.

Sin embargo, el Chelsea no ocupará dicha plaza puesto que en su competición liguera en la Premier League, el conjunto 'Blue' logró acabar en cuarto lugar, clasificando para la Champions League, la mayor competición europea.

El Betis responde al dardo del Sevilla

Al concluir el encuentro, el Sevilla publicó un "tuit" de felicitación que ha sido muy criticado. El Sevilla, eterno rival del Betis, no dejó pasar la ocasión para felicitar a Enzo Maresca, técnico del Chelsea y exjugador sevillista. “Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico”, rezaba el tuit publicado nada más concluir el partido.

Un mensaje que no tardó en volverse viral hasta convertirse en lo más comentado de la noche y que tendría respuesta por parte del presidente del Betis. En el "Partidazo de Cope", Juanma Castaño preguntó al presidente del Betis por el tuit del Sevilla nada más terminar la final, en el que felicita al ex del Sevilla, Enzo Maresca, por la consecución de la Conference League.

"El Sevilla está en otra guerra que ni me interesa" afirmó Ángel Haro que fue claro al asegurar que el Betis no habría hecho algo así: "Si dependiera de mí, no. Y si lo hiciera otra persona dentro de la organización, tampoco me gustaría".

Preguntado si tenía algo que decirle al Sevilla, Ángel Haro no dudó en lanzar un dardo al club hispalense: "Yo también felicito al Sevilla por haberse quedado en Primera este año".