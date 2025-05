El Betis no se corta y responde al "tuit" del Sevilla con un dardo de "Primera"

El Real Betis perdió (1-4) este miércoles contra el Chelsea en la final de la Conference League celebrada en el Tarczynski Arena de Breslavia (Polonia), superado por el cuadro inglés en la segunda parte para ver esfumarse su primer título continental. El conjunto español, más lejos que nunca en Europa, acercó la noche histórica con el 1-0 de Abde a los nueve minutos, pero tras el descanso se derrumbó en el resurgir de la calidad del equipo 'blue' liderada por Cole Palmer. Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Jadon Sancho y Moises Caicedo fulminaron el sueño bético.

Al concluir el encuentro, el Sevilla publicó un "tuit" de felicitación que ha sido muy criticado. El Sevilla, eterno rival del Betis, no dejó pasar la ocasión para felicitar a Enzo Maresca, técnico del Chelsea y exjugador sevillista. “Enhorabuena a nuestro querido Enzo Maresca por su primer título europeo como técnico”, rezaba el tuit publicado nada más concluir el partido.

Un mensaje que no tardó en volverse viral hasta convertirse en lo más comentado de la noche y que tendría respuesta por parte del presidente del Betis. En el "Partidazo de Cope", Juanma Castaño preguntó al presidente del Betis por el tuit del Sevilla nada más terminar la final, en el que felicita al ex del Sevilla, Enzo Maresca, por la consecución de la Conference League.

"El Sevilla está en otra guerra que ni me interesa" afirmó Ángel Haro que fue claro al asegurar que el Betis no habría hecho algo así: "Si dependiera de mí, no. Y si lo hiciera otra persona dentro de la organización, tampoco me gustaría".

Preguntado si tenía algo que decirle al Sevilla, Ángel Haro no dudó en lanzar un dardo al club hispalense: "Yo también felicito al Sevilla por haberse quedado en Primera este año".