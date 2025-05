Abde: gol y frustración en la final de la Conference League ante el Chelsea

Durante parte de la presente temporada Abde ha sido señalado por los errores de cara portería, por los mano a mano con los porteros que fallaba de manera incomprensible. Gran parte del curso estuvo marcado por una estadística: era el futbolista de las ligas europeas con peor porcentaje de goles marcados respecto a los goles esperados, pero eso no frenaba la ambición del extremo «descubierto» por Portillo, el exdelantero del Real Madrid, para Hércules. Siempre ha sido un jugador valiente. Es un encarador nato y esa es cualidad. Los tantos, para las grandes citas, y para el Betis esta Conference League ha ido ganando en importancia hasta ser el gran momento del año, del siglo casi... Aunque no hubo final feliz.

El guion parecía de película cuando Abde marcó a los diez minutos. Había sido el héroe de las semifinales con su gol en la prórroga de la vuelta ante la Fiorentina. Él abrió esa eliminatoria con el primer tanto en la ida y la cerró con el último en Florencia. No perdonó la primera que le llegó en la final de Breslavia ante el Chelsea, tras un pase de Isco que él mejoró con su remate con la izquierda cruzado y potente. Después, no dejó de intentarlo, también de presionar, de buscar el regate, y en la primera parte generó la otra gran oportunidad de los andaluces, pero su pase atrás no pudo ser rematado con éxito por Johnny. Su gran actuación no la podía cortar el Chelsea, pero sí lo hizo una lesión al comienzo de la segunda mitad.

Se tiró al suelo y no pudo seguir sobre el césped. Se marchó aplaudiendo a la parte de la grada donde estaban los aficionados españoles, que le respondieron con una gran ovación, mientras en el banquillo le recibían con los brazos abiertos. Era el minuto 53 y todo era felicidad en ese momento, pero no tardaría en cambiar. Con impotencia desde el banquillo, Abde sólo pudo mirar, no quebrar, hacer una «bicicleta» o arrancar y parar, mientras los verdiblancos se deshacían en el tramo final.

No pudo ser el séptimo equipo español en ganar un título europeo

El Betis no pudo unirse a Real Madrid, Barça, Atlético, Valencia, Zaragoza y Villarreal, y convertirse en el séptimo equipo español que conquista un título europeo. Era la primera final que disputaba.

No había consuelo para los futbolistas verdiblancos, que se repartían entre los que iban deambulando de un lado a otro del campo preguntándose qué había pasado, los que lloraban y los que podían acercarse a dar las gracias a los seguidores por la paliza del viaje que se dieron para presenciar un partido histórico. «Nos da mucha pena no haberles podido regalar este título, pero lo seguiremos intentando. Les debemos una», acertó a decir Isco.