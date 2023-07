El desafío de Carvajal al Barcelona después del Clásico: "A la hora de la verdad..."

El Clásico que disputaron en Dallas el Real Madrid y el Barcelona el pasado sábado dio que hablar después de finalizar. Fue un partido muy intenso que, sobre todo en la primera parte, no parecía un amistoso. El resultado fue contundente para los azulgrana (3-0, goles de Dembélé, Fermín y Ferran Torres), aunque cada uno sacó sus conclusiones positivas y negativas. El vencedor, Xavi, dijo que habían hecho algunas cosas bien y estaba encantado con el marcador, pero que el resultado era engañoso. El derrotado, Ancelotti, habló de los cinco postes que protagonizó su equipo, algo que el entrenador italiano nunca había vivido, y también quiso quedarse con que era un amistoso y con los momentos buenos que tuvieron los suyos.

Carvajal fue en la misma dirección que su entrenador, aunque sus palabras no tardaron en hacerse virales porque suponen un desafío para el eterno rival: “Perder contra el Barcelona no es plato de buen gusto, pero hay que saber el momento en el que estamos, lo que significa el partido; y estoy convencido de que en competición oficial le vamos a pasar por encima. Al final hemos tenido muchas ocasiones, cinco palos, hemos tenido un penalti... Que estén tranquilos que cuando llegue la hora de la verdad les pasaremos por encima”. Además, el lateral hizo este análisis del encuentro: “No hemos estado acertados de cara a puerta, no ha podido ser. Hay que corregir los dos últimos goles porque nos pilló volcados y no debimos haberlos encajado. Pero el equipo está en una senda positiva. En los primeros 15 minutos de las dos partes no hemos salido cómo queríamos y el Barcelona nos dominó bastante. Luego pudimos hacer lo que queríamos hacer, con posesión y creando ocasiones. El equipo consiguió bastante balón, robar arriba… sacamos una lectura positiva”.

Lo que les queda de gira

La gira de los dos equipos más importantes de España por Estados Unidos está cerca de concluir. Al Real Madrid le queda un partido, contra la Juventus, en la madrugada del miércoles al jueves (01:30). Hasta ahora, aparte de caer en el Clásico, venció al Milan remontando (3-2) y superó también al Manchester United (2-0). Al Barcelona, por su parte, que antes había perdido contra el Arsenal (3-5) le queda otro choque, contra el Milan en la madrugada del martes al miércoles (05:00). Después, regresarán porque el campeonato de Liga está a punto de comenzar. El equipo de Ancelotti debuta contra el Athletic Club a domicilio el sábado 12 de agosto a las 21:30 y el Barcelona, que defiende el título logrado el año pasado, lo hará en el campo del Getafe al día siguiente a la misma hora.