Los desagradables gestos que Maffeo ha vuelto a hacer a Vinicius en el Real Madrid - Mallorca

Maffeo y Vinicius se las tuvieron tiesas en un partido de LaLiga en Mallorca contra el Real Madrid. El brasileño sufrió no sólo los golpes y el desprecio de la grada, sino también que Maffeo, jugador del Mallorca, se burlase de él. Fueron imágenes desagradables, que parecía que no se iban a repetir, porque avergonzaban a todos.

Pero Maffeo lo argumentaba. "En el colegio me decían que me portaba mal, y mi madre me decía que no podía ser que todos los profesores me tuviesen manía. ‘Tú también harás cosas mal’, me decía, y creo que con él pasa un poco lo mismo. No es que todos le tengamos manía, es que igual hay algo”, explicaba en una entrevista en la Cope hace un año. "Yo no tengo nada en su contra, me parece un gran jugador, pero cuando el año pasado te estás jugando lo que te estás jugando y te dice que te vas a ir a Segunda, pues pica, pica dentro, al final somos personas”, seguía. Y añadía: "Creo que a todo el mundo le pueden sobrar gestos y a Vinicius le sobran. A mí también me han sobrado alguna vez. Creo que se ha dado demasiado bombo al tema”.

Pues a lo mejor no ha aprendido, porque en el Real Madrid - Mallorca del Santiago Bernabéu lo ha vuelto a hacer.

Vinicius ha sido titular por primera vez después de su lesión y ha disputado 60 minutos del encuentro contra el Mallorca. No ha tenido suerte y ha sido intermitente, como el Real Madrid. Sin embargo, sí que protagonizó la mejor jugada del Real Madrid en la primera parte, con un trallazo, tras un caño, que paró el guardameta rival.