La reacción de Rafa Nadal al ponerle una camiseta del Barcelona

Ya está, Rafa Nadal ya ha vuelto al tenis, en Brisbane, contra Thiem, en un partido en el que lo que menos importa es el resultado, pero que ha terminado ganando 7-5 y 6-1. Es una excelente noticia. Le queda, pero está listo y va a por todas.

El año 2024 marca el regreso al circuito profesional, tras un año de ausencia debido a una lesión. Su reaparición se ha producico en el ATP 250 de Brisbane, un evento que marca el inicio de su posible última temporada en el tenis profesional

Rafa Nadal, quien ha sido un pilar del tenis español durante más de dos décadas, ha vuelto a la competición con un ranking de 672 en el mundo. A pesar de este bajo ranking, su presencia en el torneo de Brisbane es posible gracias a una invitación del torneo, una de las dos fórmulas que tiene para volver a competir. Este enfrentamiento es un hito importante en el regreso de Nadal, ya que marca su primer partido oficial desde su último en el Abierto de Australia en enero de 2023.

El regreso de Nadal no está exento de desafíos. A sus 37 años, el tenista español ha tenido que lidiar con una serie de lesiones que han interrumpido su carrera. Sin embargo, su determinación y resistencia han sido una constante a lo largo de su carrera, y ha demostrado una y otra vez su capacidad para superar adversidades.

A pesar de los desafíos, Nadal se mantiene optimista y está decidido a disfrutar de su regreso al tenis. Su objetivo es recuperar las sensaciones positivas en el cuerpo y evitar contratiempos, especialmente lesiones, que podrían ser fatales para su carrera.

Nadal está en la cabeza de todos y por eso su tío, Miguel Ángel Nadal, que jugó en el Barcelona y en el Mallorca, ha contestado en el As, acerca de si Rafa, alguna vez, pudo ser del Barcelona: “ Yo logré ponerle una camiseta del Barça y no puso muy buena cara. Entonces me di cuenta de que era una batalla perdida. Desde niño, él iba ya a piñón fijo con el Real Madrid.

El Real Madrid juega contra el Mallorca este miércoles en LaLiga, no está claro con quién irá Rafa Nadal, pero lo verá, si puede, con la tranquilidad de quien ha vuelto a competir, lo ha dejado todo para recuperarse y se ha sentido de nuevo tenista con una raqueta en la mano. Y, mira tú, gana.