Dortmund-Real Madrid: los políticos que se pondrán de los nervios con la final de la Champions

Wembley acoge hoy la gran fiesta del fútbol. El Real Madrid se mide al Borussia Dortmund, en su sexta final de Champions en once temporadas, con el único objetivo de agrandar aún más su leyenda. Será un partido de esos que paralizan un país y en el que se volverán a reeditar las dos Españas: la del corazón blanco y la de los que por motivos futboleros o políticos se enfundarían la elástica amarilla de los alemanes.

La pasión por el fútbol a veces resulta difícil de entender. Es mucho más que un deporte, es un forma de vida y una locura que va más allá del césped. Es tan grande que ni la Historia, ni la política, ni siquiera los reyes han conseguido escapar de él. De hecho, si la contienda electoral o la actividad parlamentaria se trasladara al ámbito futbolístico,

Es un sentimiento capaz de unir a personas tan dispares como Isabel Díaz Ayuso e Iñigo Errejón. Muchos de nuestros políticos vivirán con pasión el partido y se morderán las uñas alentados por el amor o el odio al club merengues.

¿A qué equipo animarán Ayuso, Sánchez, Abascal o Puigdemont...?

Pedro Sánchez: No es muy futbolero pero...

El presidente del Gobierno siempre ha manifestado que en su corazón lleva los colores del Atlético de Madrid. No es muy futbolero pero asegura que su amor por el equipo colchonero viene de su etapa en el Estudiantes (Sánchez estudió en el colegio Ramiro de Maeztu y jugó en la cantera del conjunto colegial). Asimismo, es un firme defensor del Cholo Simeone con quien comparte el mantra del “partido a partido”. Aunque muchos lo desconocen, de pequeño traicionó a su colores llegando a jugar en las categorías inferiores del Real Madrid pero nunca ha mostrado por los blancos la simpatía que no ha dudado en hacer pública por el FC Barcelona. Esta noche Sánchez no dudaría en ponerse la elástica del Borussia aunque solo sea por justificar la amarga salida de los colchoneros de la competición.

Ayuso y Almeida: Madrid se parte en dos

En la capital de España la rivalidad entre los de Cibeles y los de Neptuno se traslada del campo a las instituciones. La presidenta de Madrid es una fiel seguidora del equipo blanco, mientras que el alcalde de la capital es “rojiblanco” hasta la médula.

"Recibimos al mejor equipo del mundo en su casa, un Real Madrid internacional y de moda. Hay una emoción que lo envuelve todo hasta el partido más emocionante del año en Londres", afirmó la presidenta del Real Madrid, al recibir con la sudadera de su equipo a los campeones en sol. "El Madrid es llevar la ilusión a niños por todo el planeta, empezando por los más desfavorecidos, que llevan la camiseta con orgullo y sueñan con ser como vosotros. Real Madrid es sinónimo de triunfo sin complejos", sentenció antes de pedir a los jugadores que le trajeran la "15". Hoy no se perderá la sexta final de su equipo en las últimas once temporadas.

Almeida es tan colchonero que el himno del Glorioso no faltó en su boda e incluso hizo llorar a Futre cuando reveló uno de su secretos: "Llegué a decirle a mi madre que, si por cualquier cosa moría, repartieran mis cenizas por la banda izquierda del Calderón, para que Futre corriera sobre ellas”.

"Qué difícil nos lo ponéis a los que no somos del Madrid", ha confesado cuando ha tenido que recibir a los blancos tras uno de sus títulos. Ha cumplido fielmente con su labor institucional pero siempre se negó a ponerse la camiseta.

Hoy irá con el Borussia aunque solo sea para poder decir que al poderoso Real Madrid le ganó la final el verdugo de su Atlético en cuartos de final.

Gabriel Rufián: ¿ Un "poquito” del Madrid?

El diputado de ERC siempre ha presumido de ser seguidor del Espanyol y ha generado polémicas por sus “tuits” animando al equipo perico. Sin embargo, a pesar de su ideología independentista, el político ha llegado a confesar que se alegra cuando gana la Selección Española y que es “un poquito de Real Madrid”. En una entrevista en El Partidazo de Cope afirmó: Soy «del Espanyol y un poquito del Real Madrid. No soy socio, pero sí simpatizante del equipo. Cuando yo era pequeño lo fácil era ser culé y convergente. Tamudo era un héroe y competía con gente como Mijatovic, eso para mí era lo más. Me gusta ser de un equipo minoritario».

Sus batallas con Figo son épicas y no ha dudado en lanzar más de un dardo al Real Madrid pero tal vez hoy se imponga ese "poquito" de sentimiento merengue.

Iñigo Errejon: le viene de cuna

Madridista hasta la médula, Íñigo Errejón irá muerte con los blancos por mucho que le pese a algunos de sus compañeros que reniegan del binomio izquierda-Real Madrid. ha reconocido su madridismo desde siempre. Al portavoz de Sumar en el Congreso, el madridismo le viene de cuna. Su padre jugó en la cantera blanca: “Mi padre jugó hasta los 18 o 19 años y creo que paró justo cuando le metieron en la cárcel por su militancia antifranquista”, aseguraba en la revista Líbero. Ahí hacía esta reflexión sobre ser del Real Madrid: “Ser del Madrid y ser madridista es elegir ser de un club que no siempre te lo pone fácil. Que no siempre te trata o te ofrece un relato por el cual está claro el espíritu de ser madridista”.

Errejón es madridista y de izquierdas -por ese orden- y en la citada entrevista confesó haber vivido su pasión merengue "dentro del armario" durante su etapa de universitario. En el ambiente estudiantil estaba considerado como un símbolo de la derecha. "El Madrid me ha dado algunos disgustos, muchas alegrías y un sentimiento de comunidad al que no renuncio", concluyó. Hoy solo sueña con volver a cantar: "Historia que tú hiciste, historia por hacer..."

Irene Montero e Ione Belarra

Las políticas de Podemos hoy se vestirían de amarillo de los pies a la cabeza ya que nunca han ocultado su desprecio al Real Madrid y a lo que, según ellas, representa. El pasado mes de abril la candidata de Podemos a las elecciones europeas del 9 de junio no dudó el pasado mes de abril en atacar con dureza a los ministros del Gobierno que estuvieron en el palco del Santiago Bernabéu siguiendo el Real Madrid - Manchester City de los cuartos de final de la Champions League. José Manuel Albares, Pilar Alegría, Víctor Ángel Torres, Jordi Hereu, Ana Redondo y Óscar Puente estuvieron en la zona noble del recinto madridista presenciando la derrota del equipo de Carlo Ancelotti ante el de Josep Guardiola (2-3).

"El problema de ir al palco del Real Madrid no es que te guste el fútbol, ni siquiera es que seas de izquierdas y del Real Madrid, que hay mucha gente, el problema es que el palco del Real Madrid es la ostentación de Florentino Pérez de que, sin presentarse a las elecciones, manda más que cualquier ministro", aseguró Montero, quien ratificó su crítica en sus redes sociales. Unas palabras que suscribió a pies juntillas Belarra.

Pablo Iglesias: el Madrid, solo para pelotear

El que fuera vicepresidente del Gobierno es ante todo “antimadridista”. Muchos podrían pensar que se identificaría con los colores del FC Barcelona o del Atlético de Madrid, pero no, el equipo de sus amores es el Numancia, ciudad en la que pasó parte de su infancia. Pablo Iglesias también ha mostrado su simpatía por el Rayo Vallecano por ser del barrio en el que vivió antes de trasladarse al chalet de Galapagar.

Hoy vestiría la elástica de los alemanes pero no tuvo ningún pudor en utilizar la camiseta del Real Madrid para ganarse al expresidente de Bolivia Evo Morales.

Santiago Abascal: de blanco total

El líder de Vox tiene el corazón blanco y más de una vez se le ha visto animando al Real Madrid como un hincha más. Tampoco ha tenido pudor en confesar su antipatía por el Barça o el Athletic de Bilbao. En una entrevista en el diario Marca aseguró: “Yo siempre tuve afinidad por la selección española. Y los que me atacaban por ir al colegio con mi uniforme de la selección en los años ochenta eran sobre todo los seguidores del Athletic. Desde niño he visto además como algunos clubes se convertían en herramientas políticas contra España”. Hoy alentará a los suyos para lograra la "15".

Aitor Esteban: con el Madrid, nunca

Justo por lo mismo que Abascal pero al revés el portavoz del PNV no dudaría en enfundarse la camiseta del Borussia. Él mismo de define como católico y aficionado del Athletic y del rugby. En 2020, con motivo de la final de la Copa del Rey, pidió que Athletic y Real Sociedad saltaran al campo con «la camiseta de Euskadi» para «reclamar que Euskadi pudiera competir a nivel internacional». El Real Madrid es un símbolo de españolidad que le produce urticaria.

Puigdemont: contra el "equipo del Régimen"

El amarillo del primer logo de Junts le viene hoy de perlas a Carles Puigdemont que se frotaría las manos con una derrota del Real Madrid. Para el político independentista el club merengue es un símbolo del país opresor y ha llegado a plantear los enfrentamientos entre el Girona y Real Madrid como un choque entre los independentistas y el estado que los oprime.

Puigdemont con la elástica del Girona Instagram

Tampoco dudó en cargar con todo cuando el Real Madrid respondió con un vídeo a las acusaciones de Joan Laporta que tildo a los merengues de "equipo del Régimen". "Lo que Madrid está haciendo con el Barça, tanto la persecución como el esfuerzo por imponer un relato oficial en el que los opresores son víctimas del oprimido, es lo mismo que llevan haciendo desde hace décadas con Catalunya", afirmó.