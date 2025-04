La dura frase de Courtois sobre el juego del Real Madrid ante el Arsenal

El curso pasado al Real Madrid se le lesionaron el portero y los dos centrales titulares, dos de ellos, Courtois y Militao, seguramente de los mejores del mundo. Ancelotti lo supo solucionar con lo que tenía en su vestuario y los blancos ganaron la Liga y la Champions con el paso adelante de Lunin y de Nacho, entre otros, que sustituyeron a lo grande a los que se quedaron fuera para muchos meses casi antes de empezar.

Esta temporada, muy pronto volvió el Madrid a quedarse sin Militao y también sin Carvajal, un capitán en el césped y también fuera, un jugador fundamental con sus llegadas al área contraria. Ancelotti aseguró que lo hicieron una vez y que podrían volver a sustituir esas bajas clave, pero la realidad ha sido otra, aunque el equipo haya estado vivo en todas las competiciones hasta abril.

No hubo remontada ante el Arsenal y sí un cierto choque de realidad, con sólo cuatro tiros entre los tres palos cuando necesitaban al menos esa cantidad de goles. Nunca estuvo el Arsenal contra las cuerdas. «Es un momento difícil, lo hemos intentado, no hemos tenido todas las ocasiones que nos hubiese gustado. No le hemos perdido la cara al partido, pero no hemos podido hacer lo que queríamos. Quizá nos ha faltado tener más de claridad con balón, paciencia en algunos momentos, llevar el balón de un lado a otro para atacar una defensa muy bien organizada. Ellos han hecho muy bien su papel y nosotros creo que lo hemos intentado», decía Lucas Vázquez en Movistar, que no se escondía. «Igual que ganamos todos, perdemos todos y somos responsables. Esto es parte del fútbol Nos dejamos la piel siempre, a veces sale bien y otras no. Dar las gracias por la atmósfera que han creado. Volveremos más fuertes. Queda mucha temporada por disputar», continuaba uno de los capitanes. «A veces hay que hacer autocrítica. Siento que somos un equipo, pero quizás habría que hacer más jugadas en equipo y no todo individual, porque si doblan el marcaje a Kylian o a Vini, pues es muy difícil», añadía Courtois.

Mbappé estaba ante la oportunidad de su primera noche enorme en el Bernabéu, pero se tuvo que retirar lesionado en un tobillo después de un partido en el que no pudo chutar entre los tres palos. Ya había vivido la remontada en la fase de grupos ante el Dortmund y la goleada al City, pero ante el Arsenal no pudo marcar la diferencia. A diez días de la final de la Copa del Rey, el tobillo de Mbappé quedó lastimado, en una noche que terminó en la derrota número doce del Real Madrid este curso.