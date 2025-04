Real Madrid - Arsenal, en directo hoy: previa y alineaciones, Champions League 2025

El Paris Saint-Germain ha logrado una valiosa clasificación a las semifinales de la UEFA Champions League tras una eliminatoria muy disputada ante el Aston Villa. El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, sufrió más de lo esperado en Birmingham, donde el equipo inglés rozó la proeza de forzar la prórroga.

Aunque la euforia del pase aún está presente en el vestuario parisino, el técnico asturiano no pierde de vista lo que se avecina. Real Madrid o Arsenal serán su próximo rival, y aunque por ahora no muestra preferencias, Luis Enrique no piensa perderse el desenlace de esa eliminatoria.

Luis Enrique: "Me prepararé una cenita y veré el partido"

El exseleccionador español se mostró sereno y satisfecho tras el pitido final del partido en Inglaterra. En la rueda de prensa posterior, Luis Enrique fue preguntado por su próximo rival y respondió con su habitual naturalidad:

“Mañana me prepararé una cenita y veré el Real Madrid-Arsenal tranquilamente. No tengo preferencia”, afirmó con una sonrisa.

El técnico evitó entrar en polémicas o valoraciones excesivas sobre los posibles rivales, consciente de que ambos equipos suponen un desafío enorme en semifinales. “En el Bernabéu todo puede pasar”, añadió, demostrando respeto por la historia y el carácter del conjunto blanco.

El PSG quiere soñar en casa: el Parque de los Príncipes será clave

Uno de los puntos que más ilusión genera en París es que el partido de vuelta de las semifinales se jugará en el Parque de los Príncipes. El estadio ha sido un auténtico fortín durante la presente edición de la Champions, y la afición ha respondido con una energía que ha contagiado al equipo.

Luis Enrique ha construido un PSG muy sólido y atractivo, que combina talento ofensivo con una presión coordinada. Con figuras como Mbappé, Dembélé o Vitinha, el conjunto parisino se siente preparado para plantar cara a cualquier adversario.

La locura del Bernabéu: el Real Madrid busca una nueva remontada

Mientras tanto, en Madrid todo está preparado para otra noche mágica. El Santiago Bernabéu se vestirá de gala con el objetivo de empujar al equipo hacia otra de esas remontadas que han definido su leyenda europea.

Aunque el Arsenal llega con ventaja y un fútbol de altísimo nivel, la fe madridista está intacta. “Todo puede pasar”, se repite entre aficionados y jugadores, conscientes de que el club blanco ha logrado gestas históricas en este tipo de noches.

La necesidad de ganar por más de tres goles obliga al equipo de Ancelotti a salir con todo desde el primer minuto, pero también a mantener el equilibrio defensivo ante un Arsenal lleno de talento, especialmente en el medio campo y los extremos.

UEFA Champions League quarter-finals - Aston Villa vs PSG TIM KEETON Agencia EFE

Un respeto mutuo y máxima concentración

Tanto Real Madrid como Arsenal se respetan profundamente. Los ingleses han estudiado el historial de remontadas blancas y no se fían del resultado de ida. El equipo de Mikel Arteta, segundo en la Premier League, confía en su propuesta, pero sabe que el Bernabéu es un territorio especial.

Para el conjunto merengue, será vital mantener la concentración defensiva y evitar errores individuales. Aunque el Arsenal no cuenta con un goleador de referencia, su juego asociativo y desborde en banda pueden ser letales si no se contienen desde el inicio.

Un duelo de gigantes por un puesto en la final

Sea quien sea el ganador de esta noche, la semifinal frente al PSG se presenta como un enfrentamiento de alto voltaje. Luis Enrique ha armado un equipo con identidad, y ya se prepara para analizar a fondo a su próximo rival.

La Champions League entra en su fase decisiva y el espectáculo está garantizado. París, Madrid y Londres viven días de ilusión, nervios y esperanza. El sueño europeo continúa, y solo uno logrará levantar la copa en Wembley.