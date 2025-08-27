Las duras críticas a Matthijs de Ligt: "Su estado es preocupante"

No hace mucho, hablar de Matthijs de Ligt era referirse a uno de los defensas con más proyección de Europa. Uno de los destinados a dominar el panorama futbolístico y marcar una época en los mejores clubs del mundo. Hoy, en las filas del Manchester United, es una sombra de aquel portento que deslumbraba en el Ajax.

Si bien ha jugado al completo los dos partidos de este inicio de Premier, su rendimiento está despertando críticas. Y algunas, de voces muy autorizadas dentro de la estructura e historia de los 'Red Devils'. Es el caso de René Meulensteen, técnico asistente de Sir Alex Ferguson durante buena parte de su etapa en Old Trafford, que ha definido como "preocupante" el estado de forma del jugador.

"Pesa demasiado", ha afirmado Meulensteen como clave de su pérdida de nivel: "Cuando llegó al Ajax era fuerte, pero ha ganado peso en los últimos años y eso no ha beneficiado a su juego". Además, alerta de que el jugador "no garantiza su rendimiento y liderazgo semana tras semana".

No obstante, Meulensteen también ve motivos para la esperanza: "Solo tiene 26 años, pensaba que era mayor al ver todos los clubes donde ha jugado. Puede convertirse en un central fiable para los próximos cuatro años, pero ya veremos qué pasa", ha finalizado.

De Ligt firmó por el Manchester United, procedente de la Juventus, en agosto de 2024 a cambio de 45 millones de euros. Jugó 42 partidos entre todas las competiciones, aunque por diversos problemas físicos estuvo en el dique seco en varias fases de la temporada.