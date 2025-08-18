Los fans del Manchester United ensucian un mural de Garnacho en Old Trafford.

La tensión entre Alejandro Garnacho y la afición del Manchester United alcanzó un nuevo punto crítico. En las últimas horas, un mural con la imagen del joven futbolista, ubicado en las inmediaciones de Old Trafford, fue vandalizado por un grupo de seguidores que expresaron así su rechazo a la postura del jugador.

El ataque al mural incluyó varias cruces pintadas sobre el rostro de Garnacho, acompañadas de mensajes tajantes que dejaban claro el sentimiento de traición percibido por parte de un sector del público. El gesto, contundente y simbólico, representa el deterioro del vínculo entre el extremo argentino y buena parte de los aficionados del club.

El motivo del malestar es la firme intención del jugador de abandonar la institución. Garnacho habría comunicado su deseo de salir en este mercado de verano y, según se ha filtrado, estaría dispuesto incluso a dejar de jugar durante un periodo prolongado si no se concreta su traspaso. Esta postura ha generado una fuerte división entre los seguidores del club.

Algunos simpatizantes defienden su derecho a buscar nuevos desafíos deportivos, mientras que otros no toleran lo que consideran una falta de compromiso con la camiseta que lo vio crecer y consolidarse como profesional.

El futbolista, de apenas 21 años, ha sido una de las promesas más destacadas del club en los últimos años, protagonizando actuaciones importantes y sumando una cantidad considerable de partidos a su corta edad. Sin embargo, el conflicto actual amenaza con empañar su legado en Old Trafford.

Por ahora, ni el club ni el jugador han emitido declaraciones oficiales sobre lo sucedido. Lo cierto es que la fractura entre Garnacho y una parte importante de la afición ya es evidente. El mural, que alguna vez fue un símbolo de orgullo, hoy se ha convertido en el reflejo de una relación en crisis.