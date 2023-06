Las duras declaraciones de un excandidato a la presidencia del Barcelona

Víctor Font, excandidato a la presidencia del Barcelona, se mostró contundente en Marca a la hora de valorar al Barcelona. "Los resultados deportivos han sido eclipsados por situaciones de ámbito institucional. No somos un modelo de oposición que pone palos a la rueda y que no ayuda, pero tenemos sentido de responsabilidad porque nos apoyó un tercio de los socios. Ayudar al club no es callar. Tengo satisfacción en la parte deportiva, pero por otro lado estoy triste y decepcionado y sobre todo muy preocupado, pero como soy optimista estoy esperanzado. Estoy contento porque se han puesto los fundamentos de un equipo de futuro, se ha ganado un título importante y la apuesta por Xavi, que teníamos nosotros, funciona. Nos decían que estaba verde, que no estaba preparado... pero era la apuesta que tocaba. Y también estoy contento por las secciones y el fútbol femenino", comentó.

Noticias relacionadas Las críticas de la afición del Barcelona a uno de sus futbolistas por salir de fiesta tras la eliminación del filial ante el Real Madrid

"Este club es incapaz de hacer frente común para los retos del futuro. Este entorno, como dice Xavi, es tóxico y hay más gente pendiente de quién son los suyos que del club. Las trincheras nos debilitan. Pero también me entristece ver que los socios no contamos para nada y o no se nos dice la verdad o se nos engaña cuando: se nos dice hace dos años que Messi iba renovar o ahora que podía regresar... si no está aquí es por un problema de liderazgo; tampoco hay transparencia con los socios en los acuerdos estratégicos y relevantes, como el de Spotify, el Espai Barça, la construcción del Camp Nou con la empresa Limak,con las comisiones que se pagan o con los abonos... Hay sensación de improvisación constante", dijo.

"La preocupación me viene porque la situación económica es muy preocupante. Llevamos en dos años y medio con mil millones de pérdidas en el negocio ordinario: 500 en el primer cierre (que fue compartido con la anterior Junta), 169 el año pasado y este será de 250 de pérdidas operativas... La masa salarial es incluso 30 millones más alta que con Bartomeu. Hay pérdidas estructurales que nos han forzado a vender patrimonio: las palancas. Si nos hemos vendido el patrimonio ¿cómo devolveremos ese dinero? Con números, el club hoy está peor ahora que hace dos años y medio, esto son datos. Tenemos más gastos, más pérdidas, menos patrimonio y más deuda. Económicamente, Laporta lo está haciendo igual o peor que Bartomeu", matizó.

"Este club es incapaz de hacer frente común para los retos del futuro. Este entorno, como dice Xavi, es tóxico y hay más gente pendiente de quién son los suyos que del club. Las trincheras nos debilitan. Pero también me entristece ver que los socios no contamos para nada y o no se nos dice la verdad o se nos engaña cuando: se nos dice hace dos años que Messi iba renovar o ahora que podía regresar... si no está aquí es por un problema de liderazgo; tampoco hay transparencia con los socios en los acuerdos estratégicos y relevantes, como el de Spotify, el Espai Barça, la construcción del Camp Nou con la empresa Limak,con las comisiones que se pagan o con los abonos... Hay sensación de improvisación constante", dijo.