El duro mensaje de Paco González y Manolo Lama contra Kroos, por su entrada a Pedri

España está siendo inferior a Alemania en el partido de los octavos de final de la Eurocopa. No ha empezado bien el encuentro para los de De la Fuente, que han perdido a Pedri por una entrada de Kroos.

Tuvo que ser sustituido en el minuto 8 por una lesión en la rodilla izquierda. Fue un inicio intenso de partido, en el que ya Marc Cucrella aquejó la agresividad germana, Pedri se llevó la peor parte con una dura entrada de Kroos en la que se dobló su rodilla izquierda y que, tras unos minutos en el campo intentando reincorporarse al ritmo, le impidió continuar.

El canario, que tuvo la primera ocasión del partido con un disparo desde la frontal del área, se marchó con empate a cero en el marcador y, visiblemente afectado, al borde de la lágrima, fue sustituido por Dani Olmo. Cuando llegó al banquillo recibió el abrazo de todos sus compañeros.

El colegiando inglés Anthony Taylor señaló la falta sobre Pedri, pero no amonestó a Kroos y eso ha indignado a muchos, por ejemplo a Manolo Lama, que no se ha aguantado en su retransmisión: "Vaya entradita de Kroos", ha asegurado el periodista de la Cope. "Es increíble, cómo no puede sacar amarilla", ha gritado refiriéndose al árbitro. "Kroos no quiere jugar el balón", continúa entre las palabras de otros comentaristas.

Luego han visto que Pedri no podía seguir. "Es increíble", seguía Lama. "Es una amarilla como un piano", continuaba. Paco González añadía que Kroos después dio un pisotón a Yamal. "Se acabó lo de Antonio, hoy es Krosito", decía Paco González. "Se lo ha cargado Kroos a Pedri, ahora sí que deseo que sea tu último partido", ha acabado.

Antes del partido se rumoreaba que Pedri no iba a ser titular porque Dani Olmo estaba ofreciendo mejor rendimiento durante los minutos que había estado en el campo. Pero De la Fuente fue conservador y apostó por el centrocampista del Barcelona. Tuvo que cambiar de plan enseguida.