España - Alemania, en directo: posible alineación y última hora Selección Española, Eurocopa 2024

Iván Ferreiro, uno de los mejores cantantes españoles, que ya fue crítico con Nadal, no perdona a los futbolistas españoles y a horas de un partido crucial su desahogo verbal ha provocado una gran polémica.

“A mí el fútbol ya me la sopla. Hace mucho que estoy enfadado con el fútbol. Yo jugaba de pequeño porque si no el sábado te tocaba estar solo, aunque lo dejé cuando empezaron a poner La bola de cristal. Como deporte es una cosa muy potente, mueve muchas emociones, pero el negocio que lo maneja es probablemente de lo peor que está pasando en este país”, ha asegurado en la revista Icon. “Excepto Borja Iglesias y un par más, el resto son una pandilla de ratas que cobran su dinero y nos dicen que no podemos opinar. Salvo Iglesias, los demás cerraron la boca cuando lo de Jenni Hermoso. Tampoco dicen nada cuando juegan en Arabia”.