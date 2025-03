El duro peaje de la victoria del Barcelona ante el Atlético: Casadó se lesiona y estará dos meses de baja

El Barcelona dio “un golpe en la mesa”, como dijo Lamine Yamal, con su triunfo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, pero también salió tocado del partido. Iñigo Martínez y Marc Casadó estaban convocados con la selección española y no podrán ir porque se lesionaron. La situación del canterano va más allá: según informa “Marca”, sufre una rotura del ligamento lateral de la rodilla. No es el cruzado, lo que supondría una lesión gravísima y estar siete u ocho meses parado, pero tampoco es una lesión menor, ya que para regenerarse el ligamento y poder volver a jugar se necesita un tiempo que no tiene. A la espera de más pruebas médicas, podría volver en unos dos meses, que es justo lo que queda de temporada.

La gran temporada de Casadó

El mediocentro ha sido una de las sensaciones del Barça este curso. Esa posición la empezó ocupando otro chico de la La Masia, Marc Bernal, pero también cayó en desgracia por su rodilla: él sí se rompió el cruzado en septiembre. Casadó, que también estaba teniendo minutos en ese momento, lo multiplicó y se ganó un sitio, dejando actuaciones impresionantes como las de los dos Clásicos, el de Liga y Supercopa.

En las últimas semanas había perdido la titularidad en favor de Frenkie de Jong, pero seguía siendo un jugador imprescindible, más todavía ahora que se entra en el tramo decisivo del curso y hace falta presumir de plantilla, además de equipo. Ha participado en 36 partidos, con un gol y seis asistencias. Él da más equilibrio defensivo, mientras que el neerlandés tiene un poco de mejor trato con la pelota.

Casadó se hizo daño en un choque con Griezmann en la primera parte, y aguantó hasta la hora de partido. Extrañó su sustitución, pero después ha tomado sentido. Su lugar lo ocupó Eric García, que tuvo buenos minutos y que con este nuevo panorama seguramente tomará de nuevo un sitio más como mediocentro que como central. Empezó la campaña jugando en el centro del campo, aunque últimamente, con Casadó y De Jong sanos, había participado más en su sitio natural, como central.

En el caso de Iñigo Martínez, que también tuvo un destacado papel en la victoria ante el Atlético, con el pase que Lewandowski convirtió en el importante 2-1, con liderazgo, personalidad y varias jugadas al corte, aunque también se equivocó en los goles al tirar el fuera de juego; la Federación sí dio un parte concreto de lo que sufre: "una parameniscitis interna en su rodilla derecha" (con Casadó sólo dice molestias, el parte oficial lo dará el Barcelona).

Lo del central es una dolencia menos grave que requiere de reposo y de fisioterapia, y de dos o tres semanas para poder volver a jugar.