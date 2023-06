Eldense-Real Madrid Castilla (3-3): Raúl se queda a un paso

Se quedó a un paso el Real Madrid Castilla de Raúl y de Sergio Arribas. Como el Eldense quedó mejor en la clasificación le valía el empate contra el conjunto blanco y lo consiguió cuando parecía que lo tenía perdido.

El partido llegó a la prórroga y en la segunda parte, cuando el choque finalizaba, Sergio Arribas, un futbolista que ya necesita un cambio a una categoría mayor, volvió a inventar, le hicieron penalti y no falló para marcar el 2-3. Todo parecía hecho, tras un encuentro infinito, en el que pasó de todo. Lo tuvo el Madrid ganado cuando se puso 0-2 en el marcador y lo dejó escapar en el tiempo reglamentario y otra vez, de manera increíble, en la prórroga.

Los futbolistas de Raúl no supieron aguantar la presión de estar tan cerca de Segunda, a un pasito tan sólo. Había que aguantar unos minutos el tanto de ventaja, había que tener madurez. La temporada ha sido eterna, con altibajos, irregular, pero se llegó a la meta y al último metro con ventaja. Sólo quedaba resistir. Pero no lo hizo. El portero Luis López hizo un paradón muy de Courtois y no fue suficiente. Minutos después, cuando el reloj corría en contra del Eldense, cuando lo veía perdido, una pérdida de balón en las salida, un fallo de concentración y otra vez el empate.

No habia tiempo para recuperarse y aún así tuvo dos ocasiones con la que desempatar y pidió penalti en una caída en el área. No pudo ser. Faltó el último paso.