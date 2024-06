Entrevista: "El Real Madrid femenino tiene la misma mística que el masculino"

Tras mucho pelear y más esfuerzo, el periodista Ezequiel Marín ha publicado un libro que puede servir como guía del crecimiento del Real Madrid femenino y de la sacrificada trayectoria de sus futbolistas. Un equipo en construcción, bajo el peso de la leyenda que es el escudo del Real Madrid.

¿Por qué un libro sobre el Real Madrid femenino y las jugadoras?

-Hace unos años creé el primer canal de YouTube sobre el equipo femenino del Real Madrid. Tras varias temporadas, creí que era el momento de poner en valor esta breve, pero intensa historia del Club, pero, sobre todo, de estas jugadoras que no lo han tenido nada fácil para conseguir lo que han conseguido.

-¿Qué te lleva a ello: la profesión o la pasión?

-Realmente me llevan ambas cosas. Por un lado, la profesión y, como periodista, escribir un libro relacionado con un equipo que he visto nacer, crecer y ahora madurar. Por otro lado, esa pasión que esconde el escudo del Real Madrid y todo lo que hemos vivido en tan poco tiempo, fue lo que me dio el último empuje para hacer realidad este libro.

-Como periodista, ¿cómo te defines?

-Me definiría como un periodista pasional, pero que no se deja llevar por esa pasión ni por esos impulsos que todos tenemos. Creo que el periodista tiene que tener rigor para, cuando toque, hacer una crítica constructiva bajo el abanico de la ética. Un periodista está por y para eso y yo siempre he sido un fiel defensor de ello.

-¿Creciste viendo fútbol femenino?

-Crecí viendo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Luego, con la creación del equipo femenino, me empecé a interesar por dicha sección. Comencé con un canal de YouTube y ahora he tenido la suerte de ser el escritor del primer libro del Real Madrid femenino. Para mí es un orgullo ver como he dejado para las futuras generaciones mi granito de arena.

-¿Cómo piensas que el periodismo trata al fútbol femenino?

-Con la consecución del Mundial, el periodismo empezó a interesarse mucho más por el fútbol femenino de nuestro país. Yo me alegro muchísimo, pero creo que a estas jugadoras no se las ha tratado bien por cierta parte de la prensa deportiva de nuestro país. No se puede tachar como caprichosas a unas profesionales por pedir, simplemente, un nutricionista en la concentración de ese Mundial. Ojalá y se aparten los clichés y la consecución de la Copa del Mundo en Sidney haya servido para algo.

-¿Tiene la misma mística el Real Madrid masculino que el femenino?

-Yo diría que sí. Al final, por poco tiempo que lleve el equipo, no ha habido una sola temporada que no se haya clasificado para Europa. Lo más destacado es el cómo. En muchas ocasiones ha sido como en el masculino: tirando de épica. Recuerdo la temporada en la que llega Alberto Toril... Era impensable que el equipo se clasificara para la Champions de la próxima temporada, pero se consiguió. No se me va a olvidar nunca un partido con un rival directo como el Levante en el que, con 0-0 en el marcador, Lorena Navarro marcó en los minutos finales. Había que conseguir esa victoria sí o sí porque sino se complicaba (aún más) el estar en Europa al año siguiente. Y se consiguió.

-¿Qué tienen en común las jugadoras?

Básicamente, el punto de partida. Hace años, cuando comenzaron su andadura en el mundo del fútbol femenino, tan solo tenían como apoyo a sus familias. El mundo no entendía cómo podía haber equipos de fútbol femenino, pero los había. De muchos de ellos salieron esas Campeonas del Mundo que, hoy en día, cuentan con el apoyo de mucha más gente.

-¿Quiénes han sido sus referentes?

Desgraciadamente todas han tenido referentes masculinos. Actualmente, la mayoría de niñas que quieren jugar al fútbol tienen como referentes a jugadoras como Olga Carmona, por ejemplo. El fútbol femenino está cambiando y esto también es un logro porque, al final, todas las futuras jugadoras tienen un espejo donde mirarse y un ejemplo al que seguir.

-¿Lo han tenido más difícil?

-Sin duda alguna. En mi libro lo que reflejo es eso: la historia de vida de aquellas que no lo tuvieron nada fácil. Hoy en día es difícil, pero hace unos años lo era aún más. En las páginas de 'Sentimiento madridista' se puede apreciar todo lo que hay detrás antes de llegar a ser jugadora del Real Madrid. Algunos jugadores lo tienen muy complicado para llegar a ser profesionales, pero, desde luego, las jugadoras lo tienen mucho más difícil.

-¿Hay diferencias en cómo son con los futbolistas masculinos?

Hay muchísimas diferencias. No obstante, personalmente he notado una diferencia muy grande este año conforme a las últimas temporadas. Hace unos años, apenas éramos cuatro personas los que acompañábamos a las jugadoras; hoy en día, no dan a basto.

El libro Sentimiento madridista Libros.com

-¿Qué historia crees que se debe conocer y por qué?

-Realmente creo que se tienen que conocer todas las historias, pero si me tengo que quedar con alguna, me quedaría con la historia de jugadoras como Ivana Andrés, Maite Oroz, Olga Carmona o Tere Abelleira. Hay otras a destacar como la historia de la gran Babett Peter o Athenea del Castillo. Sin lugar a duda, todas la historias son importantes de conocer porque los lectores se van a dar cuenta de que no lo han tenido nada fácil.

-¿Te ha sorprendido algo?

-Lo que más me ha sorprendido han sido los familiares de las jugadoras, quienes han puesto a mi disposición toda la información, teléfonos de personajes importantes e incluso fotos. Se han entrevistado a 70 personas y hay cerca de 40 imágenes inéditas de todas y cada una de ellas. Si no hubiera sido por los familiares, el libro no hubiera salido. Lo tengo claro.