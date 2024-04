Ernesto Valverde busca la foto perfecta: ser campeón de Copa con el Athletic Club

Ernesto Valverde se gastó parte del primer sueldo que tuvo cuando era futbolista en una cámara de fotos. El fútbol es su vida pero la fotografía, también. Ha sacado libros y ha hecho exposiciones, y esta noche espera conseguir una de sus mejores instantáneas de siempre conquistando la Copa del Rey. Ya sabe lo que es ganarla como técnico: lo hizo con el Barcelona en 2018, dando una exhibición ante el Sevilla (0-5) en el que fuera el último gran partido de Iniesta como azulgrana. También sabe lo que es perderla: una vez con el Barça, ante el Valencia (2019); otra con el Athletic Club, en 2015, en su segunda etapa en el banquillo de San Mamés (esta es la tercera), contra el Barça dirigido por Luis Enrique y con Messi, Neymar y Luis Suárez en el campo. Y la levantó como jugador en su etapa en el Camp Nou (1990).

Cinco finales en el siglo XXI

Conquistarla con el Athletic Club es la foto perfecta por todo lo que supone en Bilbao. Sería una foto en color, aunque él las saca siempre en blanco y negro. No hay que remontarse a la época del blanco y negro para ver el último título de Copa del conjunto rojiblanco, pero casi: 40 años. Ningún jugador de la plantilla había nacido en 1984. Tampoco ninguno ha logrado ganarla en otro club. En cuanto a entrenadores, aparte de Valverde, otros tres llegaron al último duelo de Copa con el Athletic Club en el siglo XXI: Caparrós y Bielsa se toparon con el Barcelona de Guardiola, y Marcelino cayó en las dos finales que tuvieron 15 días de separación (ya que una se retrasó por el covid), una ante la Real y otra contra el Barça.

"No me importaría reconocer que somos favoritos si me regalaran un gol, pero como no lo van a hacer..."

Esta vez la diferencia es que el equipo bilbaíno llega como favorito, por el año que está protagonizando y por la diferencia que hay en la clasificación de Liga entre los dos aspirantes. "Nos da igual lo que se considere desde fuera. No me importaría reconocer que somos favoritos si me regalaran un gol, pero como no me lo van a regalar... Todo está igualado", aseguró Valverde, que trató de mostrarse equilibrado, como siempre. No sonrió mucho en la conferencia de prensa. En realidad, apenas suele hacerlo, al menos en público en su trabajo. "Me gusta mucho Valverde. Es muy buena persona, un tío respetuoso, tiene sorna... Lo que menos me gusta es que es muy serio en las entrevistas, pero él actúa como quiere porque es así y está bien. Los jugadores le aprecian y hay buen ambiente en el equipo", dice Javier Clemente en la entrevista que concedió a LA RAZÓN.

Valverde es así de serio en la conferencia de prensa, porque entrevistas personales no da. Clemente es el último entrenador que ganó la Copa con el Athletic Club. Dirigió a Valverde tanto en el equipo vasco como, antes, en el Espanyol. "Aparte ha jugado en el Athletic y lleva muchos años en Lezama. Para llevar el Athletic hay que conocer Lezama", prosigue quien también fuera seleccionador español. "Sé lo que significa este partido para todos si pudiéramos ganar y claro que es importante para mí", reconoce Valverde, sereno e intentando poner calma en un día donde lo que abundará serán los nervios: "Que el Athletic desplace tantos aficionados a una final pasa siempre, por la implicación que tienen y por la importancia que dan a nuestro club, por la grandeza, diría más allá del resultado. Es una oportunidad para ganar, pero independientemente es sólo un partido de fútbol y eso es lo que tenemos que hacer, jugar".