España - Francia: Maignan, el mejor de la Eurocopa, el portero que detuvo un partido en Italia por insultos racistas

En la Francia de Mbappé, Griezmann o Dembélé, el jugador al que todos están mirando es a su portero, Mike Maignan. Del conjunto galo se está destacando su pobre juego y que sólo ha marcado tres goles: dos de los rivales en propia puerta y uno de penalti. Pero contra esos números el conjunto de Deschamps presume de que únicamente ha encajado un tanto. Fue, además, de penalti: lo marcó Lewandowski en la fase de grupos, a la segunda, porque el primero lo había detenido el portero, que cometió una irregularidad al adelantar los dos pies antes del lanzamiento. Se repitió, y ya no pudo.

Maignan, la "crème de la crème"

"Cuando no hacemos el trabajo, él está ahí para salvarnos", opinó Saliba, que está siendo uno de los mejores centrales de la Eurocopa. "Estamos muy bien defensivamente, pero a veces logran pasar, entonces tenemos un portero extraordinario que nos ayuda a ganar partidos, es la ‘crème de la crème’", insistió en la misma dirección el madridista Tchouaméni tras el partido de cuartos contra Portugal, en el que Maignan hizo dos paradones, a Bruno Fernandes y Vitinha, que mantuvieron vivo a su equipo. Son dos de sus 16 intervenciones, el segundo guardameta que más de la competición, empatado con Verbruggen (Países Bajos) y, con un partido menos, Nita (Rumanía); solo superados por las 29 que tuvo que hacer Mamardashvili (Georgia).

Maignan no es un novato, tiene 29 años y ha pasado por todas las categorías inferiores de Francia, pero en la absoluta ha tenido que esperar a que se retirara Lloris después del Mundial de Qatar (en el que Mike estuvo, pero siempre en el banquillo) para ocupar su sitio con naturalidad. Criado en el PSG desde niño, no llegó a debutar en el primer equipo. Se fue al Lille y en 2021 fichó por el Milan. En la Serie A fue noticia este año porque el pasado enero paró un partido contra el Udinese y abandonó el terreno de juego tras escuchar gritos de mono contra él desde la grada.

Después, escribió un comunicado en el que no fue duro sólo con los racistas, también con los espectadores que no lo denuncian y con la inacción: "Con todo lo que está ocurriendo si las autoridades y los fiscales no actúan también son cómplices".