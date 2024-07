Los chicos de De la Fuente

Luis de la Fuente sentía una especie de orgullo paterno después de acabar la eliminatoria de cuartos de final contra Alemania al ver lo que habían conseguido sus chicos. «Me ha dado una alegría extra. Por un momento he recordado cuando ganamos el Europeo sub’19 en Grecia, con Mikel Merino, con Rodri y con Unai Simón», admitía el seleccionador tras la victoria. Unai, que se alternaba con Sivera, fue suplente en la final contra Rusia en un equipo en el que llamaban la atención Asensio y Ceballos y que capitaneaba Vallejo.

Ese mismo grupo ganó cuatro años después la Eurocopa sub’21. Rodri renunció a esa convocatoria a la que se unieron Fabián, Dani Olmo y Oyarzabal. «Para mí es un orgullo dirigir a estos jugadores. Llevamos casi diez años juntos y por eso digo que no fallan», reconoce el seleccionador. «Elijo a este grupo de jugadores porque no me van a fallar. Siempre digo que es un grupo seguro y los que tengan que jugar el próximo día darán la cara. Estoy orgulloso de ellos», añade.

De la Fuente confía en sus futbolistas y sus jugadores también confían en él. «Tiene un papel muy importante en mi carrera. Confió en mí cuando estaba en Croacia, me llamó para la sub’21 y salimos campeones ante Alemania. Ahora tenemos la oportunidad de estar en la absoluta y vamos a por todo», reconoce Dani Olmo. «He tenido la posibilidad de vivir grandes experiencias y salir exitoso con él. Es un entrenador muy cercano, un motivador nato. Lo que veis es lo que es», añade.

A Dani lo fue a buscar para la selección cuando había elegido un camino alternativo para su formación al marcharse al Dinamo de Zagreb y cuando Croacia intentaba convencerlo para que jugara con su selección. De la Fuente también fue el primero en confiar en Rodri para la selección cuando estaba en la cantera del Villarreal. Otro camino alternativo, aunque menos que el de Dani Olmo, después de haber sido rechazado por la cantera del Atlético por bajito. De la Fuente fue el primero en ver el estirón de Rodri, en todos los sentidos, y ahora lo disfruta.

«Es una figura muy importante, sabemos todo lo que nos aporta tácticamente y moralmente. Tiene que tocar la tecla para que todos vayamos a una y la ha tocado. Ha sido fundamental para ganar el partido en la prórroga y estoy muy orgulloso», dice Unai Simón de su seleccionador. «La charla de Luis nos ha convencido de ir para adelante, yo estaba derrumbado, porque nos veíamos ganadores pero ves las caras de los compañeros, ves que vamos todos a una y estoy muy orgulloso de todos», añadía.

«Lo que me preocuparía sería llegar al vestuario y ver que no tengo la confianza ni el apoyo. Siempre me he sentido total y absolutamente apoyado por los jugadores. Yo voy a morir con ellos, como sé que mueren ellos por mí también», advierte el técnico español.