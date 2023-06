España mete tres goles, y pudieron ser muchos más, a Rumanía (0-3) en el estreno en la Eurocopa sub 21

A lo que estaba siendo un monólogo sólo le faltaba una cosa, lo más importante: el gol. La selección española sub’21 se planta en la Eurocopa con un grupo campeón en todas las categorías anteriores y plagado de futbolistas con bastante experiencia ya en Primera. El resto de equipos la mira como favorita. Y más, rivales como Rumanía, por mucho que fuera la anfitriona. Tenía un plan el conjunto local para intentar dar la sorpresa y todo pasaba por aguantar. Regaló la pelota a los de Santi Denia. Defender y defender. Ni siquiera contraatacar, si acaso aprovechar una acción a balón parado, pero lo importante era no descomponerse.

Mandaba España y recuperaba pronto la pelota. Es más, en el primer tiempo, la mitad de los casi 100 pases que dio Rumanía fueron a parar al contrario. Pero hasta que no fue pasando el tiempo, la Roja no logró entrar en la zona de peligro, tras un arranque con demasiadas precauciones. Lo hizo primero Sancet al recibir entre líneas, con habilidad en el regate, pero estrelló el balón en el lateral de la red. Lo intentó después Baena desde lejos y, sobre todo, perdonó Abel Ruiz tras una acción personal de Rodri, el más desequilibrante, que regaló el tanto al delantero, pero éste tocó la pelota con el tacón en lugar de con el interior. Estaba a apenas un par de metros de la portería, con Popa, el guardameta, ya batido. Fue increíble el error, pero no afectó al equipo español, que ya estaba en modo gol.

Tampoco el descanso le cortó el ritmo. Entró Víctor Gómez en el lateral derecho, pero sólo para ser un atacante más, para llegar por sorpresa. Rumanía ya no es que no saliera de su campo, es que apenas lo hacía de su área, mientras Sergio Gómez, Rodri, Sancet y compañía buscaban la combinación milimétrica en pocos espacios. Los terminó encontrando Víctor Gómez y su pase desde la derecha, atrás, de manual, sí lo aprovechó Baena entrando desde atrás para llevar la pelota a la red.

No hubo espacio para los nervios, que era lo único que podía alterar a España, porque Arnau Tenas no tuvo que intervenir ni una vez. Los chicos de Santi Denia siguieron buscando la meta rival con insistencia hasta que llegó el segundo tanto, de Miranda, el otro lateral, que resolvió una jugada colectiva. Y es que los defensas de los costados eran en realidad dos jugadores ofensivos más. En ese momento sí se relajó un poco la selección, que además presumió de equipo, porque entraron futbolistas como Gabri Veiga, sensación de la Liga, o Riquelme. Es que lleva un equipazo al Europeo. Sergio Gómez aseguró el liderato del grupo con el tercer tanto, de falta, en la última acción del encuentro. Marcó tres la Roja, pero pudieron ser muchos más. Por poner un pero: la falta de puntería.

Ficha técnica:

0-Rumanía (1-4-3-3): Popa, Pantea, Racovitan, Dican, Borza, Isfan (ticu, 85'), Albu, Pitu (Lixandro, 65’), Munteanu (Mazilu, 72’), Birligea (Markovic, 65’) y Popescu (Petrila, 65’). Emil Sandoi (Entrenadir)

3- España (1-4-2-3-1): Arnau Tenas, Arnau Martínez (Víctor Gómez, 46’), Paredes, Pacheco, Miranda, Blanco, Álex Baena (Gabri Veiga, 74’), Rodri (Riquelme, 82'), Sancet (A. Orot, 74’), Sergio Gómez y Abel Ruiz (Camello, 86'). Santi Denia (E)

Goles: 0-1 (55'): Baena. 0-2 (62'): Miranda. 0-3 (90+'): Sergio Gómez.

Árbitro: Erik Lambrechts (Bélgica). Amonestó a Pacheco, Baena, Dican y Ticu.

Incidencias: Steaua Stadium, Bucarest. Fase de grupos de la Eurocopa sub 21.