Guillamón, del Mundial a la Eurocopa sub 21

Hugo Guillamón fue una de las sorpresas de Luis Enrique en la lista para el Mundial de Qatar. Su polivalencia le hizo adelantar a otros centrales en las preferencias del seleccionador, aunque fue uno de los jugadores que se volvió a España sin disputar ni un solo minuto. Allí, entre entrenamientos y partidos, aprovechó para continuar con sus estudios de Ingeniería Biomédica.

Central porque ahí es donde ha jugado siempre en todas las categorías de la selección. Y ahí es donde le hacía jugar Luis Enrique, pero en el Valencia se ha instalado como mediocentro defensivo desde hace ya un par de años.

Su físico no es el de un típico central, no alcanza el 1,80, y sus entrenadores vieron que le podían sacar más partido por delante de la defensa debido a su buen manejo de la pelota.

Porque Guillamón se adapta a todo. Incluso ha asumido con naturalidad dejar de ser convocado por la selección absoluta para ser uno de los líderes de la sub 21 que empieza desde hoy su camino en la Eurocopa de la categoría. Debuta (20:45, La 1) contra Rumanía, el equipo anfitrión. Después se cruzará con Croacia el sábado y el martes próximo contra Ucrania, en el último partido de la primera fase. Un torneo corto, que se termina el sábado 8 de julio.

«No está jugando mucho, pero está entrenando perfectamente. Es polivalente. Puede jugar de central, como hace con nosotros, o de mediocentro. Esa polivalencia te da muchas opciones. Lo conozco desde pequeño y es muy mío, sé lo que nos puede dar. Creemos mucho en él», explicaba Santi Denia cuando anunció la lista de convocados para el torneo.

Guillamón debutó con la absoluta en el amistoso contra Lituania previo a la Eurocopa 2020, cuando los mayores estaban aislados por el positivo por covid de Busquets. Aquel fue también el primer partido como seleccionador absoluto de Luis de la Fuente, pero el camino hacia arriba no lo han hecho juntos.

Para Guillamón la temporada no ha sido sencilla. Regresó del Mundial y se encontró al Valencia casi en descomposición. Después de la Supercopa y de la salida de Gattuso la caída del equipo parecía casi inevitable. Hasta que llegó Rubén Baraja y, con muchas dificultades, consiguió salvar el equipo. Pero en los últimos nueve partidos no apareció Guillamón. Pasó de ser uno de los líderes del equipo a ser suplente habitual. Su último partido oficial lo jugó el 9 de abril contra el Almería.

Llega a la Eurocopa con más de dos meses sin competir. Pero eso no supone una pérdida de importancia en la selección con la que ha jugado 28 partidos. 14 con el actual seleccionador y otros 14 con De la Fuente en el banquillo. La necesidad de la absoluta de conseguir un éxito rápido que diera crédito al nuevo técnico y a la nueva generación tampoco le ha ayudado a contar para los mayores. Y la inactividad en el Valencia se lo ha puesto imposible.

Pero Guillamón no es la única cara reconocible de la selección que competirá en el Europeo sub 21. Abel Ruiz es otro de los futbolistas que ya han debutado con la absoluta más allá de aquel partido contra Lituania.

Son varios los jugadores que han estado alrededor de la absoluta en esta convocatoria. Jugadores como Gabri Veiga, que ha marcado once goles esta temporada con el Celta y que llega pendiente de su futuro al campeonato. «Me gustaría hablar del equipo, pero es cierto que Gabri con Luis de la Fuente y en la convocatoria de marzo no pudo venir por una lesión muscular. Es una pieza importante y una opción más que nos da en ataque y en defensa; como todos los demás», explica el seleccionador, Santi Denia. «Es una motivación más para toda la delegación. Esto es una familia que quiere conseguir este título, pero lo primero es el partido de mañana; hay que ir paso a paso. Nos lo tomamos todos como una ilusión y un sueño», advierte.

La selección española, como siempre, es candidata al título. «No sé si somos favoritos, pero sé que hemos trabajado bien, que es un grupo humanamente bueno y eso es importante para el seleccionador. Somos una familia», asegura Santi. Una familia que busca seguir el camino marcado por la absoluta en la Liga de Naciones.

En busca del sexto título

«En 2011 estuve en el Campeonato de Europa sub 19 y tengo un gran recuerdo. Conozco bien Bucarest. Hablé hace poco con Cosmin Contra y hablamos del fútbol de Rumanía. Daniel Prodan fue compañero de habitación en el Atlético, tengo grandes recuerdos con él. Me unen muchas experiencias positivas con el fútbol rumano», explica Santi Denia. Rumanía es el primer rival de España y el anfitrión del torneo. Ante los rumanos empieza el camino para que España pueda convertirse en el equipo con más títulos en el Europeo de la categoría. Ahora comparte con Italia el primer puesto. Han ganado cinco cada uno, aunque los italianos no ganan desde 2004. El último título español llegó en 2019 con De la Fuente.