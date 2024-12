Estas son las dos jornadas que quedan de la liguilla de la Champions: jugar la repesca tiene un doble riesgo

Mbappé no llegó al descanso ante la Atalanta; Raphinha se echó al suelo con calambres (no hay lesión) ante el Dortmund, que a su vez sufrió la grave lesión de Schlotterbeck... Caen los jugadores jornada tras jornada y la única forma de aliviar el calendario saturado es evitar la ronda de repesca de la Champions, lo que dejaría febrero más liberado; o, en el caso de España, quedar eliminado en la Copa. La Champions antes se ganaba con 13 partidos, pero con este nuevo formato ha subido a 15, si el campeón es uno de los ocho primeros de la liguilla; o 17, si juega la repesca.

Un mes y diez días de parón

Algo parecido a lo que sucedía antes previo a los cruces pasa ahora ya en esta primera fase. Con la fórmula antigua, se sorteaba en diciembre el rival de octavos, y cualquier análisis quedaba supeditado a: «A ver cómo llega a febrero, quedan dos meses». La máxima competición continental para ahora un mes y diez días, no se reanuda hasta el 21 de enero, lo que, por un lado, podría permitir recuperar jugadores, pero las competiciones no dan descanso, por lo que también es posible seguir acumulando enfermos, pues los futbolistas están al límite.

Cuatro competiciones: Liga, Copa, Supercopa, Champions

En este sentido, el que más estrés tiene es el Real Madrid ya desde finales de este año, pues la próxima semana tiene que disputar la Copa Intercontinental, pero es que cuando empiece 2025 lo hará con el partido pendiente con el Valencia por la DANA (3 de enero), la Copa del Rey (6 de enero, lunes) y directamente viajará a Arabia para la Supercopa. Podría estar con dos partidos por semana hasta mediados de mayo, si avanza en la competición del «KO»: 15 de enero, octavos de Copa; 22, jornada 7ª de la Champions; 29, jornada 8ª de la Champions; 5 de febrero, cuartos de Copa; 11 o 12 y 18 o 19, repesca de la Champions; 26, semifinales de Copa; y 4 o 5 y 11 o 12 de marzo, octavos de la Champions. Todo ello más la jornada de Liga de cada fin de semana. Este es el panorama ante el que se enfrenta el conjunto de Ancelotti, que prácticamente descartó quedar entre los ocho primeros de la Champions, aunque apurará sus opciones, además contra dos rivales que en principio son abordables: Salzburgo en casa y Brest fuera. Ahora es vigésimo y tiene a cuatro puntos el octavo puesto.

El acelerón del Atlético

El Atlético ha mejorado sus opciones de saltarse la molesta ronda después del acelerón de las últimas jornadas, que empezó con el triunfo ante el PSG. Es undécimo a un punto del octavo. Además, esta temporada no disputa la Supercopa de España: una opción de título menos, pero también un partido menos en caso de haber alcanzado la final (esa semana sí tiene que jugar Liga). Su calendario europeo le enfrenta a otro de los pesos pesados, como es el Leverkusen de Xabi Alonso (que es cuarto, pero sólo con un punto más que los rojiblancos), en el Metropolitano; y la visita al Salzburgo.

El Barcelona tiene una situación global similar a la del Real Madrid en 2025 (también disputa la Supercopa), pero en su caso lleva una Champions fantástica y tiene cerca el premio de acabar entre los ocho primeros. Le falta rematarlo, ante dos oponentes de nivel medio-alto, como el Benfica, en Lisboa; y recibir a la Atalanta. Respecto al Girona, sólo una carambola no le dejaría fuera, y le quedan el Milan y el Arsenal.

Ojo con el rival

Pero el peligro no está sólo en la acumulación de minutos, está en la eliminatoria en sí, tal y como se está dando la competición. Cuantos más partidos se juegan, más posibilidad tienen los mejores de seguir adelante, pero con el calendario sin demasiado sentido de la Champions, en el que puntúan en la misma liguilla pese a no jugar contra los mismos rivales, se han colado, por méritos propios, «invitados» inesperados como el Lille, el Brest o incluso el Aston Villa, y están fallando gigantes como el PSG y el Manchester City, que además se enfrentan en París en la penúltima jornada. Está más contra las cuerdas el conjunto de Luis Enrique. El de Guardiola en principio se mete en la repesca ganando el último día, pero no sería cabeza de serie. Como está ahora la situación, en esta especie de dieciseisavos, podría darse un Atlético-City, Madrid-Bayern o Madrid-Atlético, pues ya se pueden medir rivales del mismo país.

Estas son las dos jornadas que quedan

Jornada 7 (martes 21 y miércoles 22 de enero)

Mónaco-Aston Villa

Atalanta-Sturm Graz

Brujas-Juventus

Liverpool-Lille

Benfica-Barcelona

Atlético de Madrid-Bayern Leverkusen

Bolonia-Borussia Dortmund

Estrella Roja-PSV

Slovan Bratislava-Stuttgart

Shakhtar-Brest

Leipzig-Sporting Portugal

Arsenal-Dinamo Zagreb

PSG-Manchester City

Sparta Praga-Inter

Celtic-Young Boys

Real Madrid-Salzburgo

Milan-Girona

Feyenoord-Bayern Múnich

Jornada 8 (miércoles 29 de enero)