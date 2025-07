La pesadilla de España con los penaltis en la Eurocopa empezó en cuartos de final

Los dos errores que cometió España en los dos penaltis que tuvo en cuartos de final ante Suiza –Caldentey y Putellas– fueron como una premonición de cómo se resolvió la final de la Eurocopa. Y eso que en el Inglaterra - Suecia de la misma ronda se fallaron nueve lanzamientos en la tanda de penaltis. Dio igual que Cata Coll, una de las mejores en la final, detuviera dos de los lanzamientos ingleses.

La portera estuvo en la tanda decisiva a la altura del papel que había jugado en el partido. Sólo Russo fue capaz de superarla en un remate de cabeza inapelable. Antes había desactivado cada uno de los ataques ingleses. Y la tanda no pudo empezar mejor y eso que Mead tuvo que repetir su lanzamiento. La «9» de Inglaterra se resbaló en su lanzamiento y tuvo la opción de repetirlo. Cata Coll lo había detenido y lo volvió a hacer en el segundo intento. No se quedó ahí. El cuarto lanzamiento, el de Williamson, también lo desvió con la mano derecha. Pero su trabajo no sirvió de nada por los errores de Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo.

La dos veces Balón de Oro confesaba estar «en schock porque nos hemos vaciado todas. Han sido muchos días aquí y el final ha sido muy cruel. Pido perdón por mi fallo y enhorabuena al rival. Creo que hemos sido superiores en juego y ocasiones, pero no ha sido suficiente. Estoy muy jodida ahora mismo, estoy vacía... En los próximos reflexionaremos para saber qué ha pasado. Es parecido a lo que nos pasó con el Barça en la Champions, pero no siempre se puede ganar». Bonmatí, la mejor jugadora del torneo, seguía con su análisis en Televisión Española: «Llegábamos con claridad a partir del minuto 70. Las superábamos y ellas no llegaban. Nos ha faltado elegir mejor los centros y las zonas de remate, pero esto no apunta a nadie porque todas ganamos y todas perdemos. Con esta frustración y este dolor... el fútbol es cruel, pero creo que a nivel futbolístico hemos sido la mejor selección del torneo, la que tiene más talento y la que gusta más de ver, pero esto no es suficiente».

Bonmatí considera que la selección ha «llegado a mucha gente y eso se valora mucho. La gente se ha entusiasmado con nosotras. Lo siento por ellos, pero volveremos y en dos años tenemos el Mundial. Esta es una generación de oro, un equipo muy joven, pero hemos terminado muy jodidas.

La triple corona no se consumó e Inglaterra repitió el título logrado tres años antes. La subcampeona del mundo reeditó el título continental a costa de España.