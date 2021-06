Eurocopa 2021: la espectacular lista con los cracks que se pierden el torneo

Fútbol

Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo o Robert Lewandowski son, probablemente, los grandes nombres de la Eurocopa 2021, que empieza este viernes 11 de junio con el partido inaugural entre Turquía e Italia. Las 24 selecciones nacionales ya están listas para comenzar el camino hacia la final del próximo 11 de julio, en el Wembley Stadium de Londres.

Por el camino se han quedado un puñado de estrellas mundiales del fútbol, ya sea porque sus selecciones no han logrado la clasificación, se han lesionado en el momento menos oportuno o simplemente por decisión técnica. El caso más sonado a nivel nacional ha sido el del capitán del Real Madrid y de ‘La Roja’ Sergio Ramos, pero fuera de nuestras fronteras también hay bajas sensibles y ausencias destacadas. Seguro que a más de un seleccionador no le importaría debutar con un once titular formado por estos jugadores.

Sergio Ramos (España)

Sergio Ramos durante un entrenamiento dela selección española en la Ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid

Los problemas físicos de Sergio Ramos en la recta final de la temporada pusieron en duda su presencia en la Eurocopa. Finalmente, Luis Enrique tomó la decisión de prescindir del capitán al anunciar una polémica lista en la tampoco entraron grandes jugadores como Iago Aspas, Jesús Navas, Nacho o Mario Hermoso.

Jan Oblak (Eslovenia)

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid

Campeón de LaLiga Santander, Premio Zamora y, para muchos, el mejor portero del mundo. Jan Oblak no estará en la Eurocopa porque Eslovenia no ha logrado clasificarse para el torneo.

Erling Haaland (Noruega)

El noruego Erling Haaland tampoco estará en la Eurocopa

Otro campeón que verá la Euro desde casa. Tras ganar la Copa de Alemania con el Borussia Dortmund, Erling Haaland tendrá que conformarse con disfrutar del espectáculo por televisión. Noruega no participará en la 60ª edición del torneo.

Virgil van Dijk (Países Bajos)

Virgil van Dijk durante un partido de la Nations League

Países Bajos no contará con la contundencia defensiva de uno de los mejores zagueros del mundo, Virgil van Dijk. El neerlandés se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en octubre de 2020 y ha decidido renunciar a la Eurocopa para entrar en la “ultima fase de rehabilitación”.

Marc-André ter Stegen (Alemania)

Marc-André Ter Stegen durante un partido frente al Levante

A pesar de su excelente rendimiento en el Barça, Ter Stegen nunca ha logrado ser indiscutible en su selección. No obstante, el motivo por el que se pierde la Eurocopa es porque arrastraba una lesión en el tendón rotuliano que finalmente le ha llevado al quirófano tras finalizar la temporada.

Zlatan Ibrahimovic (Suecia)

Zlatan Ibrahimovic durante un partido de la Serie A con el Milan

Zlatan Ibrahimovic sorprendió al mundo con sus lágrimas al anunciar su regreso a la selección de Suecia. Sin embargo, el delantero no defenderá a su país en la Eurocopa tras sufrir una lesión en la rodilla con su club, el AC Milan.

Trent Alexander-Arnold (Inglaterra)

El lateral derecho de Inglaterra se ha lesionado a pocos días de empezar la Eurocopa

El lateral de la selección inglesa y del Liverpool Trent Alexander-Arnold se perderá la fase final de la Eurocopa. El jugador se lesionó el pasado 2 de junio en el encuentro amistoso contra Austria. El defensa del Brighton Ben White ha sido el elegido por Gareth Southgate para cubrir la baja que deja el lateral derecho.

Dayot Upamecano (Francia)

Dayot Upamecano con la selección sub-21 de Francia

El central francés del RB Leipzig ha hecho méritos para estar en la lista de Didier Deschamps. ¿El problema? El nivel de los galos es apabullante, con Raphaël Varane, Clément Lenglet, Lucas Hernández, Jules Koundé o Kurt Zouma en la zaga. Aún así, Upamecano ha destacado, y mucho, en la Bundesliga, lo que le ha llevado a fichar por el Bayern de Munich.

Sergej Milinkovic-Savic (Serbia)

Milinkovic-Savic celebra un gol con la Lazio

Serbia se quedó a las puertas de entrar en la fase final de la Eurocopa, pero cayó ante Escocia. Su ausencia deja a jugadores como Milinkovic-Savic, de la Lazio, o Luka Jovic, sin el premio de represnetar a su país en el torneo.

Stefan Savic (Montenegro)

Stefan Savic, defensa del Atlético de Madrid

Otro campeón de liga que va a tener más días de vacaciones. El central rojiblanco Stefan Savic no jugará la Eurocopa porque su selección, Montenegro, no está entre los 24 conjuntos nacionales clasificados para el torneo.

Ansu Fati (España)

Ansu Fati es una de las grandes promesas del fútbol español, pero no estará en la Eurocopa

“Hostia, Ansu, ¡convocado!”, le dijo Luis Enrique al futbolista en el entrenamiento previo al duelo entre España y Portugal. Pero no, Ansu Fati solo fue de visita y no estará en la lista de La Roja tras perderse toda la temporada por una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda.

Donny van de Beek (Países Bajos)

Donny van de Beek, mediocentro del Manchester United

Nuevo mazazo para Países Bajos. No solo no puede contar con su capitán Virgil van Dijk, sino que uno de los jugadores de la medular ha tenido que decir adiós a la Eurocopa a pocas horas del comienzo del torneo. El mediocentro del Manchester United Donny van de Beek, que en su momento sonó para Real Madrid y FC Barcelona, abandona la convocatoria por lesión.

Marco Reus (Alemania)

Marco Reus, futbolista del Borussia Dortmund

Marco Reus no está lesionado, pero ha decidido no ir a la Eurocopa por precaución. El alemán es uno de los jugadores con la etiqueta “de cristal”, por lo que ha acordado con el seleccionador Joachim Löw no entrar en la lista.