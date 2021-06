Fútbol

Lukaku, Inmobile... el primer gran protagonista de la Eurocopa es el doctor Morten Boesen. El médico de la selección danesa evitó una tragedia con su rápida intervención después del desvanecimiento de Eriksen, que se encuentra hospitalizado y estable. El relato del doctor no tiene desperdicio: “Quiero empezar diciendo que lo que voy a contar lo he hablado con la familia de Christian. No voy a contar ningún detalle sobre su estado, voy a contar lo que vimos. Nos reclamaron en el campo tan pronto como Christian cayó. No lo vi, pero estaba bastante claro que había perdido el conocimiento. Cuando llegamos a él estaba de lado: respiraba y le sentí el pulso. Pero de repente no hubo más latidos y, como todo el mundo pudo ver, comenzamos el masaje cardíaco”. “La ayuda vino muy, muy rápida del personal médico y con su colaboración pudimos hacer lo que teníamos que hacer. Hemos comenzado a intervenir para mantenerlo con vida. Por suerte se aferró a la vida”, asegura.

El uso de un desfibrilador permitió que el futbolista saliera del campo en camilla, consciente y con oxígeno. De inmediato fue trasladado a un hospital donde quedó ingresado y se le realizaron nuevas pruebas. “Está despierto y su estado permanece estable. Permanece en Rigshospitalet para que le realicen más exámenes”, se informaba desde la Federación Danesa. Morten Boesen considera que el desplome no se debió a un infarto, si no que se debió a otro tipo de colapso. Lo que también está descartado es que el derrumbe tuviera algo que ver con una secuela de la vacunación contra el coronavirus. Eriksen no ha sufrido el coronavirus y tampoco ha sido vacunado.

En los medios daneses, el incidente se ha valorado como el episodio más negro en la historia de su fútbol. Las fotos de los compañeros de Eriksen rodeando al jugador mientras recibe masaje cardíaco tirado sobre el césped llenan las portadas de los periódicos de su país, que resaltan el drama vivido en el debut de Dinamarca contra Finlandia en la Eurocopa, otorgando un lugar secundario al resultado (0-1). “De repente se hizo el silencio en Parken” titula “Politiken”, el principal diario danés, resaltando que la fiesta futbolística del año, la primera vez que Dinamarca acogía una fase final, se convirtió en algo “indiferente” cuando Eriksen se desvaneció en el campo.

El tabloide “Ekstra Bladet” sostiene que el jugador del Inter “engañó” a la muerte, mientras que “Jyllands-Posten” señala que se hizo “un círculo” en torno a Eriksen con una foto de varios jugadores llorando y con el rostro desencajado. “Me importa un comino el resultado contra Finlandia. No significa nada. Lo más importante para Dinamarca y el fútbol es que Christian esté bien. La vida dio un vuelco en un momento en uno de los peores días de mi vida”, escribe en su columna diaria para la Eurocopa en el tabloide danés “BT” el exseleccionador danés Åge Hareide.

El noruego Hareide, de 67 años, fue el predecesor de Kasper Hjulmand en el cargo, el hombre que sentó las bases de la actual selección danesa, la clasificó para el pasado Mundial y para esta Eurocopa, y que le sacó el mejor rendimiento a Eriksen. Hareide, ahora técnico del Rosenborg, ejerce también de comentarista del Mundial para la televisión pública noruega NRK. En medio de la retransmisión, el veterano técnico abandonó el plató y se fue a su casa emocionado, incapaz de seguir. “Si Christian está bien, sé que querrá que sigan jugando la Eurocopa. El fútbol es su alma. No sabemos mucho aún, pero sé que volverán. Tan bien conozco a los chicos daneses”.