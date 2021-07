Ucrania-Inglaterra: ¿Y si por fin ganan la Eurocopa los que inventaron el fútbol?

Fútbol

Trece años después, aquel penalti de Cesc que cerró la tanda ante Italia y llevó a España a las semifinales de la Eurocopa 2008 resulta irreal para muchos aficionados, que venían tan apaleados de decepciones anteriores que ya se temían que aquella pelota no iba a entrar. Mejor empezar a lamentarse antes para que doliera un poco menos con el típico, «yo ya lo sabía». Pero el lanzamiento de Fábregas fue gol, eliminó a Italia y acabó con el complejo español de caer en cuartos y no ganar nada. Sucedió lo contrario a lo de siempre por una vez en la vida del aficionado, acostumbrado a no ser precisamente un «winner» en esto del fútbol de selecciones, o sea no ser el que tiene un sueldazo, un deportivo y una casa enorme. Los españoles éramos los del pisito de 80 metros, la hipoteca amenazando cada mes y vaya tela lo que comen estos niños que la nevera es un pozo sin fondo.

Algo de eso le sucede ahora a Inglaterra, liberada después de conseguir, por fin, derrotar a Alemania en un gran torneo. A los ingleses les ha pasado lo que a los españoles en 2008. Aquello que se temían no sucedió y ahora son los grandes favoritos aunque sólo sea porque las semifinales y la final se disputan en su templo de Wembley y Beckham va a estar en el palco con su traje a medida impoluto. Porque él las camisetas deportivas se las ponía cuando jugaba, no para animar. Vamos que el fútbol no va a ser por una vez eso que inventaron ellos, donde juegan once contra once y siempre gana Alemania.