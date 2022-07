Mariona Caldentey: “Si digo lo que pienso, igual me sancionan”

A un palmo se quedó España de acabar los noventa minutos con victoria. Un palmo, lo que saltó la delantera inglesa más que Irene Paredes en ese centro al área que acabó, tras ese toque de cabeza, con la pelota muerta para marcar el empate a placer. El problema es que ese palmo lo ganó de manera ilegal con el codo encima de la capitana española, que se cayó a suelo, dolorida, mientras las inglesas celebraban el tanto que les daba la vida. «Si digo lo que pienso me sancionan», aseguró Mariona, una de las jugadoras con más jerarquía de la selección española.

Nada más acabar el encuentro las futbolistas de Vilda se mordían la lengua porque no entendían cómo ni la colegiada ni el VAR habían revisado el tanto como sí habían hecho con otras jugadas. «Son detalles», proseguía Mariona, «si ves la repetición del gol, le dan un codazo en la cara a Irene Paredes», describía con la voz rota y superada por lo que consideraba una gran injusticia. Consideraba que España había sido mejor, o al menos, no peor, pero que se le había tratado con injusticia. «Lo pones todo y contra eso no puedes hacer nada. Te quedas con cara de tonta. Hemos competido, hemos tenido nuestras opciones, hemos minimizado a sus mejores jugadoras, pero ellas pasan y nosotras no». A Mariona le preguntaron por el futuro, por lo positivo, pero no era capaz de ver nada: «Ahora es difícil ser positiva y ver las cosas buenas, volveremos a intentarlo, pero son horas difíciles, teníamos muchas esperanzas y es un palo duro», decía sin encontrar una luz a la derrota en los cuartos de final contra Inglaterra. «Es falta», confirmaba Aitana, «pero no voy a cambiar ya nada».

Otras compañeras intentaban encontrar algo positivo en una competición llena de adversidades, pero en la que España ha ido encontrado su forma hasta jugar el mejor partido contra Inglaterra, aunque sin victoria: «Era muy difícil por el contexto, era abrumador el ruido del estadio, ellas eran las anfitrionas, tenían todo a favor, pero hemos demostrado que podemos con esto y con más. Ha sido un partido casi perfecto y nos han faltado pequeños detalles», aseguraba Amaiur, que debutó en la competición en los últimos minutos y tuvo alguna ocasión para empatar. «Haber competido así, tras todas las adversidades, son muchas cosas, pero hemos dado lo mejor que teníamos», continuaba la delantera española.

Athenea, la futbolista más decisiva cuando salió en la segunda mitad para dar verticalidad, no quería hablar de la jugada más polémica: «No he visto el codazo, son decisiones que no dependen de nosotras y no tengo la cabeza fría para ser suficientemente correcta», comentaba en Televisión Española la extrema madridista de sólo 21 años.