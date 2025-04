La extraña desaparición de la bandera de España en las botas de Lamine Yamal

La personalización de las botas de Lamine Yamal llevan generando un gran debate en redes desde hace varios días. El FC Barcelona doblegó (0-1) al Atlético de Madrid en Copa del Rey y los jugadores celebraron por todo lo alto el pase a la final en los vestuarios del Metropolitano y también en sus redes sociales. "SÁB 26. ABR see you son", publicó Lamine Yamal para celebrar el triunfo 0-1 del Barça contra el Atlético y la clasificación culé para la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Pero lo que más llamó la atención fue la foto que acompañaba a ese post en la que no solo aparece su tobillo ensangrentado sino también las dos banderas que luce en sus botas Adidas y que suponen un homenaje muy personal del futbolista del Barça.

Las botas de Yamal presentan la bandera de Marruecos, donde pertenece su padre Mounir Nasraoui junto con la bandera de Guinea Ecuatorial, el país de su madre Sheila Ebana.

El enfado de Marruecos... y de España

Cabe recordar que estas banderas en los pies de la perla culé provocaron una gran enfado en Marruecos durante de la pasada Eurocopa. Muchos marroquíes expresaron su descontento en las plataformas de redes sociales después de que la imagen del zapato, del que ahora vuelve a presumir, corriera como la pólvora en internet.

“La bandera marroquí representa nuestra dignidad e identidad, y colocarla en un zapato es menospreciarla” o “Lamine eligió representar a España a expensas de Marruecos, ¡y hoy lleva la bandera marroquí en sus botas! ¡Este es un comportamiento que no expresa respeto por sus orígenes!”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes.

Pero no solo en Marruecos hay críticas a las banderas de Lamine sino también en España donde algunos incluso reclaman que no vuelva a jugar con la selección por no incluir la rojigualda en sus homenajes. "Españolísimo...", "Y la de España?... o "Nunca debería haber vestido la camiseta de La Roja... " son algunos de los comentarios que circulan junto a la foto del pie del futbolista culé.

Las tres banderas con el Barça

Sin embargo, no es cierto que Lamine Yamal no haya llevado la bandera de España en sus pies. La temporada pasada, en enero, el jugador lució las tres banderas, incluida la "rojigualda", en su partido de Liga ante el Villarreal. La explicación entonces fue que Yamal tiene 𝟯 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗔𝗦 en sus botas cuando juega en el Barcelona y 𝟮 𝗕𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗔𝗦 cuando representa a España.

Sin embargo, ese guiño a España en los partidos en los que representa al FC Barcelona ha desaparecido esta temporada. El pasado mes de diciembre Adidas lanzaba al mercado las nuevas botas F50 LY304 exclusivas en su honor.

El calzado cuenta con varios detalles que hacen referencia a los orígenes del jugador, destacando su barrio natal, Rocafonda. Por esa razón, el característico logo F50 fue sustituido por las cifras "304" en dorado, justo los últimos dígitos del código postal de su lugar de origen. Además, las botas tienen en la suela las iniciales de su nombre, "LY" y en la plantilla la icónica celebración que realiza con sus manos pero ni rastro de la bandera española.

Este hecho no ha pasado desapercibido en redes y muchos usuarios culpan al club de esta ausencia en los botines de sus estrellas. "En el Barça no podían permitirle jugar con la bandera de España" o "La mitad de los catalanes no tenemos bandera. Por eso Lamine Yamal sacó la de su ciudad en la Eurocopa. Nos enseñaron a sentir que la española es de fachas y que la catalana no nos pertenece (por no hablar catalán en nuestras casas)" son algunos de los comentario que se pueden leer en "X".

Algunos recuerdan incluso la polémica surgida con la característica celebración de Fermín haciendo el saludo militar que provocó la protesta de algunos aficionados que pidieron al club que diera un toque de atención al onubense.