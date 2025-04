Lamine Yamal vuelve a presumir de la banderas en sus botas que indignaron a Marruecos: ¿Qué significan?

El FC Barcelona doblegó (0-1) al Atlético de Madrid el pasado miércoles en la vuelta de semifinales celebrada en el Riyadh Air Metropolitano para volver a una final de Copa del Rey cuatro años después, torneo que domina históricamente. Los de Hansi Flick llevaron al cuadro azulgrana a una final copera que se les resistía desde 2021 y, con la de La Cartuja el próximo 26 de abril, serán 43 las finales disputadas por el club catalán: un récord al igual que lo son sus 31 títulos. Además, el rey de Copas tratará de agrandar su palmarés contra el eterno rival, un Real Madrid que se impuso en las dos últimas finales que se vieron las caras en 2011 y 2014.

Los jugadores celebraron por todo lo alto el pase a la final en los vestuarios del Metropolitano y también en sus redes sociales. "SÁB 26. ABR see you son", publicó Lamine Yamal para celebrar el triunfo 0-1 del Barça contra el Atlético y la clasificación culé para la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Pero lo que más llamó la atención fue la foto que acompañaba a ese post en la que no solo aparece su tobillo ensangrentado sino también las dos banderas que luce en sus botas Adidas y que suponen un homenaje muy personal del futbolista del Barça.

Las botas de Yamal presentan la bandera de Marruecos, donde pertenece su padre Mounir Nasraoui junto con la bandera de Guinea Ecuatorial, el país de su madre Sheila Ebana.

El enfado de Marruecos

Cabe recordar que estas banderas en los pies de la perla culé provocaron una gran enfado en Marruecos durante de la pasada Eurocopa. Muchos marroquíes expresaron su descontento en las plataformas de redes sociales después de que la imagen del zapato, del que ahora vuelve a presumir, corriera como la pólvora en internet.

“La bandera marroquí representa nuestra dignidad e identidad, y colocarla en un zapato es menospreciarla” o “Lamine eligió representar a España a expensas de Marruecos, ¡y hoy lleva la bandera marroquí en sus botas! ¡Este es un comportamiento que no expresa respeto por sus orígenes!”, fueron algunos de los comentarios que circularon en redes.

De las banderas al 304

El futbolista hispano-marroquí no olvida sus orígenes y por eso las referencias a ello son contantes. El pasado mes de diciembre Adidas lanzaba al mercado las nuevas botas F50 LY304 exclusivas en su honor. Esta edición limitada celebra un año inolvidable para Lamine, que incluyó su graduación del instituto y su consagración como una estrella deportiva.

El calzado cuenta con varios detalles que hacen referencia a los orígenes del jugador, destacando su barrio natal, Rocafonda. Por esa razón, el característico logo F50 fue sustituido por las cifras "304" en dorado, justo los últimos dígitos del código postal de su lugar de origen. Además, las botas tienen en la suela las iniciales de su nombre, "LY".