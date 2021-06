El Barcelona ya tiene técnico para la próxima temporada... Koeman

Fútbol

El mismo día que el Real Madrid presentó a su nuevo entrenador, Carlo Ancelotti; el Barcelona decidió quién ocupará su banquillo la próxima temporada, y no será otro que el mismo lo ocupó la campaña que acaba de terminar, Ronald Koeman. Catalunya Ràdio adelanta que el preparador neerlandés va a ser ratificado en la junta directiva que se celebra el jueves. Tenía un año más de contrato y lo va a cumplir, con la posibilidad de ampliarlo a otro y, según el citado medio, ha aceptado convertir parte del sueldo fijo en variable según objetivos.

Se cierra así una de las incógnitas del curso, imprescindible para seguir abriendo puertas, pues algunos fichajes como Wijnaldum y Depay ya fueron pedidos por Koeman la semana pasada, y pueden ser los próximos en ser confirmados después de Agüero, Eric García y Emerson. Falta el punto más importante, que es la continuidad de Messi.

Joan Laporta se ha pasado las últimas semanas jugando al garo y al ratón con la continuidad de Koeman. Dijo que daba el perfil, pero también confirmó que no era la primera opción y que tenían mucho que hablar. Han sido unos días un poco extraños, porque desde el entorno del entrenador se filtró el malestar por entender que no se le estaba tratando bien. El final del curso, en general, ha sido raro. Después de un comienzo a trompicones, afectados todavía por el terremoto del burofax de Leo, hubo una parte muy buena de la temporada que sirvió para ganar la Copa y remontar en la Liga. No dio para competir en la Champions y en el tramo final del campeonato de la regularidad, el equipo se vino abajo. El propio Koeman contribuyó a enrarecer el ambiente diciendo que no daban para más. Laporta reconoció que ese último tramo de campaña no le había gustado nada. Al final han llegado a un acuerdo y siendo ya el segundo año y con los refuerzos que van a llegar, importantes dada la situación económica, pero con pocas opciones de hacer un fichaje galáctico, la exigencia va a ser máxima para el entrenador, que tampoco ha puesto excusas en ese sentido. Siempre ha dicho que cuando se ficha por el Barcelona es para ganar títulos y que no hay años de transición.

Otro de los aspectos a tratar es el de las salidas, con situaciones delicadas como la de Sergi Roberto, que es uno de los capitanes, y con una lista más larga con los Umtiti, Júnior Firpo, Pjanic, Braithwaite...