Las pistas del misterioso proyecto de Ibai Llanos y Piqué: ¿Planean comprar un equipo?

Fútbol

Gerard Piqué estrenó su canal de Twitch después del partido contra la Real Sociedad que supuso el debut en LaLiga del FC Barcelona con una victoria relativamente cómoda por 4-2. Para dar el salto a una de las plataformas más de moda del mundo online, el central tuvo un guía de lujo, Ibai Llanos, con el que también mantuvo una charla en la que no faltó la polémica.

El central blaugrana habló de su equipo, del Real Madrid, de su sueldo y hasta de Laporta y Bartoméu pero la bomba estaría por llegar.

"Estoy jugando por cuatro duros...", la broma de Piqué con @IbaiLlanos sobre los ajustes económicos del Barcelona... 🤣🤣 pic.twitter.com/5Rr7jwEzYV — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2021

Gerard Piqué e Ibai comenzaron a adelantar un sinfín de colaboraciones entre las que hay un proyecto relacionado con un club que ha despertado mucho interés sobre todo en el fútbol modesto, donde las especulaciones se suceden.

“La que tenemos liada con un equipo”

El blaugrana, que ha demostrado de sobra su buen ojo para los negocios, dejó entrever un nuevo proyecto con Ibai y habló de su faceta como empresario. “No hago las cosas por dinero. La mentalidad es hacer las cosas bien y que sea un pelotazo. Se invierte para no perder dinero y a partir de ahí, lo que salga. Lo de la Copa América fue un ejemplo”, dijo. Y a tenor de eso también desveló una sorpresa: “Tenemos una muy grande montada con Ibai en relación a un equipo”.

Aunque ni Ibai ni Piqué quisieron dar detalles adicionales de ninguna de ‘las cositas que se vienen’, sí han confirmado que de cara a la próxima semana comenzarán a materializarse proyectos.

Del Murcia a la Superliga de League of Legends

A partir de ese momento los rumores han corrido como la pólvora en redes sociales, desde los que apuntan a la compra de un club modesto a los que apuestan por un salto de nivel en en el mundo de los e-Sports.

Oye, Pique e Ibai la van a liar muchísimo, por lo que estoy escuchando en su Stream tiene toda la pinta de que van a comprar un club de fútbol a medias o algo así — Blauu (@BlauuFCB) August 15, 2021

Gerard Piqué es ya propietario de un equipo, el Andorra, de la Primera División RFEF e Ibai está muy metido en el fútbol, y parece que siempre está dispuesto a nuevos proyectos. de hecho hace algunos meses ya provocó un gran revuelo el interés de Ibai Llanos con respecto al Real Murcia, ahora jugando en Segunda División RFEF.

Durante un directo ante miles de espectadores, Ibai Llanos soltó la frase que ha incendiado las redes: “Chicos, creo que voy a comprar el Real Murcia, el de verdad” manifestaba junto a su compañero Reven. Aunque matizaba: “si se puede, en un futuro”, y aclaraba que no es algo que quiera hacer ahora mismo, sino que lo quiere hacer para ayudar a este “equipo humilde”.

El revuelo fue tal que hasta el propio Real Murcia le respondió de inmediato y el propio Gerard Piqué le aconsejaba sobre la compra.

“A mí me hace ilusión, un equipo muy humilde. Primero, la verdad no sé muy bien qué hacer con el dinero que gano y una de las cosas que me apetecía era esa. No te digo que vaya a ser este año pero me apetece”, aseguraba Ibai en una charla digital con el defensa blaugrana.

Ante esto, el central no pudo evitar avisarle de todo lo que conlleva hacerse cargo de una entidad. “Cuidado porque una cosa es comprarlo y otra cosa es mantenerlo, sobre todo en Segunda B. Te lo digo por experiencia porque he leído que querías el Murcia…Hasta que no llegas al fútbol profesional que ya entran derechos de televisión la inversión es importante”, aseguraba Gerard. “Te lo digo para que no te tires a la piscina y que no haya agua”, apostillaba.

¡Pero @IbaiLlanos! ...comprar el #RealMurcia 🤭🤑



¡Claro! Te lo hemos dicho desde siempre que te hagas accionista 😍... tan enserio que llevamos con los números claros ya tiempo para poder quedar desde ya 😜



Gracias de ♥️ y lo de respetar el #Escudo, eso si, es la cláusula Nº1 pic.twitter.com/HRd2EGuyrB — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) January 15, 2021

Sin embargo. aunque esta teoría ha corrido a lo largo de toda la jornada otros creen que la apuesta gira en torno al mundo de los Sports y la intención del Fútbol Barcelona de compra de una plaza en una de las competiciones de moda, la Superliga de League of Legends.

Según adelantó 2Playbook, los azulgranas ultiman la compra de una de las plazas para formar parte de la Superliga de League of Legends, una de las competiciones más seguidas en España. Adquirirían a partir de 2022 el puesto que ocupa el equipo 2SV, que recientemente la ha puesto en venta.

Piden alrededor de unos 200.000 euros, una cifra elevada, pero que puede tener retorno pues es un sector con gran audiencia. Otros clubes españoles, como el Sevilla, también se han interesado. A parte del mercado español, los azulgranas están en conversaciones para participar también en la liga china del mismo juego.

Actualmente, la Superliga del League of Legends en España la componen diez equipos, dos de ellos equipos de fútbol: el Cream Real Betis y el UCAM. También hay el Movistar Riders, Vodafone Giants, Team Queso, BCN Squad, Mad Lions, G2, eMonkeyz y 2SV. A partir de 2022 podemos ver el Barça en esta lista.

¿Qué será finalmente lo que se traen entre manos?... habrá que esperar al próximo directo de Twitch.