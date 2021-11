La historia detrás de Gavi y por qué juega con los cordones desatados

Fútbol

Una de las sensaciones del año en el fútbol español es Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi. La situación precaria del Barcelona llevó a Ronald Koeman a contar con él, pese a que sólo tiene 17 años, y con pocos minutos en la élite Luis Enrique confió en él para la fase final de la Liga de las naciones, para la selección absoluta. Y no sólo lo convocó, sino que lo hizo jugar de titular tanto en las semifinales contra Italia como en la final contra Francia, los campeones de Europa y del mundo, respecticamente. Y en ambos partidos fue uno de los mejores del equipo español, siempre valiente para ir a la pelea ante el rival que sea.

Gavi es ya un nombre conocido en el fútbol de nuestro país. En el césped, además de su calidad con el balón y su capacidad de sacrificio pese a ser un “bajito”, algo llama también la atención: siempre lleva los cordones desatados. Puede parecer una incomodidad, pero es algo que le ha pasado al joven centrocampista desde que era niño. Y, en el fondo, no es algo que busque, pero ya forma parte de él. Los que le conocen aseguran que se pone tan nervioso antes de los encuentros que no acierta a hacerse el nudo fuerte y entonces rápidamente se le sueltan y ya en pleno partido, no hay que parar para volver a hacer la lazada. Tampoco parece que le moleste demasiado jugar así, porque está sorprendiendo a todo el mundo del fútbol. Los nervios de antes no se ven en el césped. El joven andaluz se ha llevado los halagos de compañeros y rivales y de mucha gente del mundo del fútbol, como por ejemplo el francés Robert Pires, ex futbolista del Arsenal y del Villarreal y campeón del mundo (1998) y de Europa (2002) con Francia. “Me encanta, el Barça debe blindarlo para muchos años”, aseguró el ex centrocampista.

Eso sí, el tema de los cordones ha servido para hacer una pequeña broma con su compañero en el centro del campo Nico, que también se ha hecho con un puesto de titular en este Barcelona de transición después de Messi y en crisis económica, plagado de canteranos. Ambos jugaron en Kiev en un duelo decisivo en la Champions para los azulgrana. Hacía mucho frío, Gavi llevaba guantes, pero Nico no y entonces le tuvo que atar los cordones. En una story de Instagram, Nico le dijo a su amigo: “Ya es hora de aprender”, acompañado de una fotografía en la que le está atando la bota”. “Los guantes, bro...”, contesta Gavi.