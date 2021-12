Este es el estadio en el que puede jugar el Barcelona durante las obras del Camp Nou

Fútbol

El Espai Barça es la gran obra que el Barcelona lleva años proyectando para cambiar el futuro de la entidad. El proyecto supone la reforma integral del Camp Nou, que tendrá una capacidad para 105.000 espectadores, y la construcción de un nuevo Palau Blaugrana con 15.000 asientos y otro pequeño Palau con una pista de hielo.

“El Espai Barça no es un gasto; es una inversión que puede generar unos grandes beneficios al Barcelona”, dijo Laporta durante la presentación. Y los socios tendrán la posibilidad de aprobarlo el próximo 19 de diciembre en un referéndum telemático.

El coste alcanza los 1.500 millones de euros y El director general del FC Barcelona, Ferran Reverter, explicó a qué se destinaría: 900 millones para reformar el Camp Nou, 420 millones para la construcción del nuevo Palau Blaugrana, el pequeño Palau, la pista de hielo y un aparcamiento para autobuses, 100 millones para la construcción del campus, 60 para inversiones varias y 20 para el Estadio Johan Cruyff, que ya está en funcionamiento.

El crédito de 1.500 millones se devolverá “con los 200 millones de euros anuales” que, según Reverter, el Barça estima ingresar con los nuevo palcos VIP, los nuevos patrocinadores, las espectáculos y conciertos que se organizarán en el nuevo Palau Blaugrana, los derechos de los nombres del Camp Nou y el Palau y los ingresos adiciones, fundamentalmente de restauración, que reportará el nuevo campus. “Las obras no constarán dinero al socio, no pondrán en riesgo la gestión deportiva y nunca se hipotecará el patrimonio del club como garantía”, aseguró el CEO del Barcelona.

Está previsto que las obras comiencen en 2022 y finalicen en 2025. Durante el segundo año el Camp Nou no estará operativo y el equipo tendrá que buscarse un nuevo campo. “El equipo no saldrá del círculo urbano de Barcelona. Está la opción de Montjuïc, siempre ha estado ahí como probable destino la temporada en que no se pueda jugar en el Camp Nou”, dijo Reverter.