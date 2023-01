La contundente respuesta de un futbolista catalán del Barcelona sobre la independencia: “También soy español...”

El Barcelona volvió a la competición el 31 de diciembre con un empate contra el Espanyol que ha dejado una sensación de frialdad en el equipo de Xavi Hernández. Sin Champions, LaLiga es el gran objetivo y no se pueden permitir muchos tropiezos porque la pugna con el Real Madrid va a ser muy exigente. El entrenador catalán quiere recuperar el ritmo con el que terminaron antes del parón, cuando acabaron con ventaja de un par de puntos sobre el Real Madrid. Ahora están empatados.

Uno de los futbolistas más peculiares de la plantilla azulgrana es Hector Bellerín, que en una entrevista en el Ara no ha escondido ninguna de sus opiniones. Por ejemplo, sobre impuestos. “Los futbolistas somos las personas que más impuestos tendríamos que pagar”, asegura con contundencia. “Todo el mundo quiere ganar más dinero para estar más cómodo, pero con lo que yo gano creo que tienes que pensar ya no solo en tu entorno, sino en la sociedad, donde hay situaciones muy precarias. Los futbolistas estamos en una posición muy privilegiada. Nos lo hemos trabajado y hemos hecho muchos sacrificios, pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, de dónde venimos, y tendríamos que ser los primeros en querer ayudar a la estabilidad de nuestra sociedad”, dice, expresando una opinión no muy común en el mundo del fútbol, donde los temas económicos apenas se tratan públicamente.

Asegura que fichó por el mínimo, 500.000 euros: “Hoy en día lo que me preocupa es jugar a fútbol al más alto nivel. Tengo la suerte de que hace muchos años que me dedico a esto y estoy en una situación económicamente cómoda que me permite disfrutar de lo que yo quiero. Al final, no necesitamos tanto como nos pensamos y yo vivo una vida muy normal. Mis prioridades no se basan en una cuestión económica”.

También habla del Mundial de Qatar. Fue de los pocos que se posicionó en contra: “No he visto ningún partido. Y sí, han faltado mensajes, pero cada vez me doy más cuenta de que sirven de poco. Yo critiqué el Mundial, pero al final se ha acabado jugando y muchísima gente lo ha mirado. Las palabras no valen para nada si no hay ningún tipo de acción”

Y no se esconde cuando le pregunta por la independencia de Cataluña: “El referéndum me cogió en Londres. Mi opinión sobre este tema es que en el mundo en el que vivimos, tan globalizado, para mí no tiene ningún tipo de sentido poner barreras. Entiendo todos los sentimientos. Yo soy catalán, nací en Catalunya, pero también soy español porque mis padres son de fuera de Catalunya. Defiendo un mundo global en el que todo el mundo sea libre para moverse y sentir lo que quiera”.

Además, explica que en algunos tema sociales, el fútbol va con mucho retraso respecto al sentir de la sociedad: “En estos aspectos, el fútbol va muy por detrás, pero también pienso que es una muestra de la sociedad. El fútbol siempre ha sido mucho machista. Hasta finales de los 90 las mujeres no podían estar en los palcos de los estadios. Aunque haya algunos progresos en la sociedad, creo que la figura del futbolista masculino todavía está lejos de ser sana. Con el tema del racismo también vamos por detrás”, dice con mucha claridad.