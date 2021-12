La venganza de Laporta contra Messi por lo de jugar gratis

Fútbol

La relación del presidente del Barcelona, Joan Laporta, con el futbolista argentino Leo Messi parece que no pasa por su mejor momento y los dos han aprovechado sus últimas entrevistas para lanzarse mensajes de reproche el uno al otro. El último en intervenir ha sido Laporta para responder a la crítica que le hizo Messi.

En una entrevista concedida a TV3, Laporta quiso matizar sus declaraciones del pasado mes de octubre en RAC1 en las que reconoció que durante la negociación con el delantero argentino tuvo “la esperanza de que hubiera un cambio de rumbo y dijese ‘juego gratis’”. Laporta negó en TV3 que le pidiera jugar gratis a Messi y dio su actual versión de los hechos, en lo que pareció un reproche al actual delantero del París Saint-Germanin: “En todo caso tenía que salir de él, no de mí”.

Messi respondió semanas después a través del diario SPORT, donde criticó con dureza a Laporta por sus palabras: “Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco. Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona”.

En TV3, Laporta aseguró que lo de jugar gratis tenía que haber salido de Messi y no del propio Laporta: “No sé si hubiera sido posible por el tema salarial, pero yo nunca dije que se le pidiese jugar gratis. Además, es el mejor jugador del mundo, tenía una propuesta importante y es absurdo, en todo caso tenía que salir de él, no de mí. Nunca lo he dicho y se forma una polémica a partir de una premisa falsa”.

Laporta reconoció que no habló con Messi duranta la última gala del Balón de Oro, pero que sintió “emoción y alegría por él, porque se lo merece, y orgullo porque conquistó el premio en parte por su temporada con el Barça”.