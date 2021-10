Laporta: “Tuve la esperanza de que Messi jugara gratis en el Barça”

Fútbol

Joan Laporta, presidente del Barcelona, repasó la actualidad del club en una entrevista en RAC1 y desveló que durante las negociaciones que mantuvieron con Leo Messi para renovación del argentino tuvo “la esperanza de que hubiese un cambio de rumbo y dijese juego gratis”, pero este deseo del máximo dirigente azulgrana no se cumplió.

Aseguró que no está enfadado con Messi: “No, lo quiero demasiado para enfadarme. Pero llega un momento en el que cuando ves que no puede ser, hay decepción por las dos partes. Había deseo de quedarse, pero presión con la oferta que tenía. Sabía que si no se quedaba, se iría al PSG. Messi pasará a la historia del Barça como el mejor jugador y me gustaría preservar esta idea”.

Según Laporta, Messi ya tenía la oferta del PSG antes de desvincularse del Barcelona: “Todo indica que tenía la oferta del PSG antes de irse del Barça. Sabíamos, durante la negociación, que tenía una oferta muy potente. Cuando llega el momento de tomar la decisión, pensaba que estaba haciendo lo mejor para el Barça. Tuve la esperanza de que hubiese un cambio de rumbo y dijese ‘juego gratis’ pero no podemos pensar que un jugador de esa altura hiciese eso. Creo que la Liga lo habría aceptado. Pero no podíamos pedírselo. Tenemos una relación muy buena”.

En cuanto a la continuidad de Ronald Koeman, Laporta aseguró que el neerlandés seguirá como entrenador del Barcelona: “Continúa. Cuando hay una situación en la que no terminan de salir las cosas como queríamos, todos estábamos desanimados y hasta el propio Koeman estaba jodido. Te pones a pensar, valorar... después de escuchar a diferentes personas de mi confianza llego a la conclusión de que tengo que actuar como hice con Rijkaard. Merece un margen de confianza. Es un culé como todos nosotros, quiere al Barça, decidió venir en una situación de máxima dificultad deportiva e institucional. Le pregunté si confiaba en el equipo y me dijo que claro que confiaba, con contundencia, pero que necesitaba recuperar a los lesionados. Esperamos que contra el Valencia, Dinamo de Kiev o Real Madrid pueda jugar Dembélé, a ver el regreso del Kun Agüero, que lo firmamos para que marcase, la lesión de Ansu Fati... Era de justicia darle este margen de confianza. Estoy muy satisfecho de haber tomado esta decisión”.