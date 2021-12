Müller se mofa del Barca y advierte del punto débil de los culés

Fútbol

El desastre del FC Barcelona en Champions, sigue dando mucho de que hablar. Los culés demostraron que ya no son un grande y las criticas no se hicieron esperar. Tras la contundente derrota por 3-0 ante el Bayern, Thomas Müller no se mordió la lengua. “El Barça no puede afrontar la intensidad. Técnicamente lo tienen todo, grandes jugadores, a nivel técnico y táctico. Pero no pueden competir en el fútbol de máximo nivel”, un dardo en toda regla que no fue suficiente para el delantero alemán.

Y es que, después de sus hirientes pero clarificadoras declaraciones tras la victoria del Bayern de Múnich frente al Barça, en las que reveló el punto débil de los culés, aún tubo tiempo para un cruel vacile en redes sociales.

Fue por Twitter. El germano, que marcó el primer gol del duelo ante el Barça, reaccionó a una estadística lanzada por la cuenta del club en Estados Unidos, que refleja que en 7 partidos que Müller ha jugado contra los catalanes ha anotado 8 goles. “Me encanta jugar contra el Barça”, escribió en sus redes sociales el alemán, con cierta dosis de ironía. Todo un puñal directo al corazón de los culés.

Sin duda, son unos datos que escuecen mucho al recordar las tres goleadas que le ha endosado el Bayern de Múnich a los azulgranas en sus últimos tres encuentros. Los alemanes avanzan a octavos de final como primeros de grupo, mientras que los hombres de Xavi Hernández han salido rebotados a la Europa League.