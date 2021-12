Xavi y el Barça: del “esto es lo que hay” al “esta es nuestra dura realidad”

Fútbol

El Bayern Múnich empezó a mostrar al Barcelona cuál era su realidad en el primer partido de este Liga Europa en septiembre: le ganó 0-3 en el Camp Nou en un partido en el que los españoles no lograron tirar ni una vez a puerta. Fue el día que Piqué dijo aquello de “esto es lo que hay”, dada la situación económica del club, a la que se unían una gran cantidad de lesionados, la marcha de Messi... Ha sido una frase que está marcando al conjunto azulgrana durante todo el curso, entendida por unos como realista y por otros como victimista.

El caso es que el propio Bayern, en la vuelta, en Múnich, terminó de demostrar al conjunto azulgrana que efectivamente era lo que había, con Koeman o con Xavi, que ha bajado un escalón en Europa y que ya no está entre los mejores equipos. “Esta es la realidad, la dura realidad. Ya he dicho a los jugadores que hoy empieza una nueva etapa, que debe ser un punto de inflexión para cambiar la dinámica. Estamos en Europa League y esta es nuestra realidad. Vamos a afrontarla con toda la dignidad del mundo. Empezamos de cero y tenemos que exigirnos mucho”, reflexionó Xavi en los micrófonos de Movistar, y reconoció que el Bayern había sido muy superior. “Nos han sometido. Han hecho lo que nosotros queremos hacer con los contrarios”, analizó. “Pensaba que podíamos ser más competitivos, pero esta es nuestra realidad”; insistió. Y lo volvió a repetir varias veces. “Hoy comienza una nueva era, el Barça no se merece quedar fuera en la fase de grupos y jugar la Europa League. Han sido muchas circunstancias, pero me siento responsable porque soy yo el que está ahora”, aseguró. “Me jode la situación, pero devolveremos al club donde se merece”, insistió.

Uno de los jugadores que dio la cara fue Busquets, el capitán. “No es lo que se merece el club ni los aficionados, pero esta es la realidad: que nos vamos a la Europa Legue. Estamos en una situación dura y difícil y que duele y son muchos factores los que han llevado aquí”, opinó, antes de pasar a describir alguno de esos factores: “Las cosas no se han hecho bien y a los jugadores también nos han faltado cosas en el campo”, aseguró antes de mandar el mensaje de esperanza: “Muchos equipos han pasado por esta situación, recuerdo el Chelsea, Bayern incluso... La gente sabe que el Barça es un gran club, ahora hay un cambio de directiva y de staff y no tengo duda de que vamos a volver. Es un paso atrás para dar impulso. Pero también hay que estar en las malas”, finalizó.