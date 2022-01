La dieta de Piqué provoca otra bronca con Freixa: “Y ahora un gin-tonic, sinvergüenza”

Sigue la guerra dialéctica en Twitter entre el defensa del Barcelona Gerard Piqué y Toni Freixa, candidato a la presidencia del Barcelona en las últimas elecciones, que ganó Joan Laporta.

Hace unos días tuvieron una bronca a cuenta de la renovación de Dembélé y Piqué señaló a Freixa como uno de esos candidatos que “no pagan a sus colaboradores”.

Ahora ha sido la dieta del central del Barcelona la que ha originado una nueva bronca entre ambos. Freixa publicó un tuit, que después borró, en la que ponía en cuestión la dieta de un futbolista, pero sin citar a nadie. “Entrecot con patatas fritas, cerveza para beber y un crêpe con Nutella. ¿Os imagináis a un futbolista profesional comiendo esto? Estoy diciendo uno, eh, no generalizando Está pasando”, escribió Freixa en su cuenta de Twitter.

También a través de esa red social llegó la contundente respuesta de Piqué: “Te has equivocado con el entrecot... era butifarra. ¡El resto todo ok! ¡Y ahora me haré un gin-tonic a tu salud! Ya puedes ir borrando los tweets, sinvergüenza”.

El tuit de Toni Freixa fue eliminado, pero Piqué lo difundió haciendo una captura del mismo.