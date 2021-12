La bronca entre Piqué y Toni Freixa por el caso Dembélé que se ha vuelto viral

Gerard Piqué la ha vuelto a liar en Twitter. El defensa del FC Barcelona ha intervenido en una conversación entre el periodista de Onda Cero Alfredo Martínez y Toni Freixa sobre las exigencias de Ousmane Dembélé en la negociación de su renovación para lanzar una dura indirecta al excandidato a la presidencia del FC Barcelona.

El central del FC Barcelona, Gerard Piqué, se mostró crítico con un tuit del candidato a las últimas elecciones a la presidencia del FC Barcelona, Toni Freixa, en la que generalizaba sobre el comportamiento de los jugadores. “Así son los jugadores. Ninguna sorpresa para mí. Pensar que renovaría a la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición, es de traca”, escribió Toni Freixa.

Así son los jugadores. Ninguna sorpresa para mi. Pensar que renovaría a la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición, es de traca — Toni Freixa (@tonifreixa) December 29, 2021

Piqué apareció entonces en la red escribiendo el siguiente mensaje: “No generalices con el “así son los jugadores”. Es como si yo dijera “así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores”.

No generalices con el “así son los jugadores”. Es como si yo dijera “así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores”. — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 29, 2021

La conversación la había iniciado Alfredo Martínez, de Onda Cero, publicando que “Dembelé le costó al Barcelona 105 M€ más 20 en variables de traspaso. Ha cobrado cerca de 17 M entre fijo y variables durante estos 4 años. Se ha pasado más de la mitad el tiempo lesionado. Si cree que debe exigir más está en su derecho pero, lo siento, no se lo merece”.

La dura acusación de Piqué no tardó en hacerse viral en redes sociales. Sus reacciones en las redes sociales nunca pasan desapercibidas y el jugador siempre habla claro aunque, en esta ocasión el que fuera candidato a la presidencia del FC Barcelona no entró al trapo y optó por no responder al central culé.

Precisamente, Piqué fue uno de los primeros futbolistas azulgrana que decidió rebajar su sueldo para que el club pudiera fichar y cumplir con el fair play económico.

Dembélé, por su parte, ha roto sus negociaciones con el Barça. Una circunstancia que supone un duro palo para los planes de mercado del equipo culé, que le ponía al francés encima de la mesa una oferta de renovación a la baja. Las exigencias del representante del jugador agrava la situación para Joan Laporta ya que convencerle era vital para poder aligerar el límite salarial de la plantilla e inscribir a Ferran Torres.