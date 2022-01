Brutal crítica a Piqué: “Farda de millonario y no paga las facturas”

Los mensajes en Twitter van y vienen y eso e lo que le ha pasado a Gerard Piqué. Como un boomerang, al central blaugrana le han estallado las críticas que hizo contra Toni Freixa por el caso Dembélé y sus exigencias para renovar por el Barça. Fue un usuario de Twitter, @Pere_Ametller, quien respondió al jugador del Barça tras la acusación de éste a Toni Freixa, candidato a la presidencia del Barcelona, de no pagar a sus colaboradores durante la campaña electoral para hacerse con los mandos del club: “Es como si yo dijera “así son los futbolistas que se meten a hacer de empresarios, que después tienen un restaurante llamado Blue Spot Barcelona que no paga a sus proveedores”.

És com si jo digués "Així són els futbolistes que es fiquen a fer d'empresaris, que després tenen un restaurant anomenat Blue Spot Barcelona que no paga als seus proveïdors". — Pere Ametller (@Pere_Ametller) December 29, 2021

Farda de millonario y no paga

Llegó una aclaración de otro usuario a las denuncias de Pere Ametller: “por lo que he leído, él (Piqué) era uno de los socios y el restaurante no aguanto debido al cierre de la hostelería por la pandemia. Solicitaron la liquidación ante un juzgado de Barcelona”. Ante esta aclaración @Pere_Ametller añadió: “Sí, y por el camino ha dejado de pagar pedidos de alimentos que ya se habían entregado. Un tío que farda de ser millonario y emprendedor va dejando facturas de 600 € sin pagar”.

Pero sus criticas fueron a más y lanzó una advertencia al capitán culé. “Dedicado a mis panas de Olesa. @3gerardpique paga los jamones, último aviso”, escribió tras ver la repercusión de sus criticas que corrieron como la pólvora en la red social.

Todo comenzó cuando el defensa del FC Barcelona intervino en una conversación entre el periodista de Onda Cero Alfredo Martínez y Toni Freixa sobre las exigencias de Ousmane Dembélé en la negociación de su renovación para lanzar una dura indirecta al excandidato a la presidencia del FC Barcelona.

El central del FC Barcelona, Gerard Piqué, se mostró crítico con un tuit del candidato a las últimas elecciones a la presidencia del FC Barcelona, Toni Freixa, en la que generalizaba sobre el comportamiento de los jugadores. “Así son los jugadores. Ninguna sorpresa para mí. Pensar que renovaría a la baja para permitir así inscribir a un jugador recién fichado que juega en su misma posición, es de traca”, escribió Toni Freixa.

Piqué apareció entonces en la red escribiendo el siguiente mensaje: “No generalices con el “así son los jugadores”. Es como si yo dijera “así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores”.

No generalices con el “así son los jugadores”. Es como si yo dijera “así son los candidatos, no pagan a sus colaboradores”. — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 29, 2021

La conversación la había iniciado Alfredo Martínez, de Onda Cero, publicando que “Dembelé le costó al Barcelona 105 M€ más 20 en variables de traspaso. Ha cobrado cerca de 17 M entre fijo y variables durante estos 4 años. Se ha pasado más de la mitad el tiempo lesionado. Si cree que debe exigir más está en su derecho pero, lo siento, no se lo merece”.

La dura acusación de Piqué no tardó en hacerse viral en redes sociales. Sus reacciones en las redes sociales nunca pasan desapercibidas y el jugador siempre habla claro aunque, en esta ocasión el que fuera candidato a la presidencia del FC Barcelona no entró al trapo y optó por no responder al central culé.

La misma actitud que ahora mantiene el capitán blaugrana que ha preferido no dar explicaciones tras las duras acusaciones vertidas contra él.