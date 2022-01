Pedri y Ferran Torres dan negativo y el Barcelona ya está libre de covid

La sexta ola del coronavirus ha obligado a los entrenadores de todos los equipos de fútbol a vivir al día. Los cambios son por momentos y así, por ejemplo, si el domingo Xavi no podía contar con Pedri y Ferran Torres para la Supercopa, porque seguían dando positivo en covid-19, finalmente sí va a poder hacerlo porque el lunes por fin han dado negativo en la última PCR “y se incorporarán próximamente con el resto del equipo en Riad”, dice el equipo azulgrana en un comunicado. “El club ha informado a las autoridades competentes”, añade. Eran los dos últimos jugadores infectados de lo que fue una verdadera plaga, reflejo en realidad de lo que pasa en la sociedad, entre finales de 2021 y comienzos de 2022. También pasaron por el virus Alves, Lenglet, Jordi Alba, Balde, Dembélé, Gavi, Dest, Coutinho y Abde, además del presidente Joan Laporta.

Los jugadores del primer equipo @Pedri y @FerranTorres20 han dado negativo por Covid-19 en la prueba PCR y se incorporarán próximamente al resto del equipo en Riad. El Club ha informado a las autoridades competentes pic.twitter.com/dHlRR3oOjZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2022

De cualquier manera, ninguno de los dos tendrá fácil jugar el partido. Pedri lleva parado desde septiembre, cuando se rompió definitivamente en el duelo de Champions ante el Benfica, herencia de la paliza que se dio el curso anterior, y ha ido sumando lesión muscular tras lesión muscular. Le falta ritmo de competición y jugar de golpe contra el Real Madrid puede ser demasiado. Por su parte, Ferran Torres todavía no ha debutado con el Barça. Es más, acaba de superar una lesión en el pie que también le ha tenido parado en el Manchester City desde octubre. Su otro problema ya está solucionado. La situación económica del Barça es tan delicada que el extremo valenciano todavía no había podido ser inscrito, pese a ser presentado el pasado día 3. La marcha de Coutinho cedido al Aston Vila ayudó a rebajar la masa salarial, pero no fue suficiente. Ha hecho falta otro empujón más que lo ha dado Umtiti.

La entidad barcelonista anunció por la mañana la renovación del defensa francés hasta 2026. Era una sorpresa, porque apenas está contando para Xavi, pero la operación tiene un trasfondo: Umtiti se rebaja un 10 por ciento el sueldo y el resto lo percibirá en cuatro años en lugar de en uno y medio, que era lo que le quedaba de contrato. Eso permite liberar el suficiente dinero para inscribir a Ferran. A cambio, el central tendrá facilidades si encuentra una salida que le satisfaga e incluso le podrían dar la carta de libertad.

La otra buena noticia para Xavi es el regreso de Ansu Fati.