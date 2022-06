La boda de Jordi Alba: de la finca del siglo XVIII con aeródromo privado a la sonada ausencia de Gerard Piqué

El futbolista Jordi Alba y la influencer Romarey Ventura ya son marido y mujer. El enlacetuvo lugar ayer en la localidad de Viso de Alcor (Sevilla), de donde es originalmente la novia. Tras salir de la ceremonia, la pareja ha mostrado su gran amor con un brindis público que ha acabado en beso.

Una vez que los novios dieron el “sí, quiero”, ambos se acercaron hasta la zona de la entrada de la Hacienda donde se encontraban los periodistas y se dieron un beso para las cámaras. Ambos llegaron en un lujoso auto Chrysler antiguo para agradecer a la prensa su presencia y el futbolista afirmó: “Tengo a la mejor”, en relación a la que ahora se transformó en su esposa y madre de Piero (4 años) y Bruna (casi 2).

“Siete años y medio juntos, 2 hijos y muchas historias que contar”, escribió la influencer e ícono de la moda en España en sus redes en las horas previas al casamiento con el lateral del equipo culé. Así es como el futbolista de 33 años y ganador de 16 títulos en el conjunto blaugrana se casó con Roma, como le dicen en su círculo íntimo, en una finca del siglo XVII que tiene su propio aeródromo.

Entre los invitados, que llegaron al lugar en buses desde el centro de la ciudad, se destacó una gran cantidad de jugadores que vistieron la camiseta del Barcelona y que todavía son parte del primer equipo. Lionel Messi fue acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo, lo mismo que el uruguayo Luis Suárez de la mano junto a Sofía Balbi. Sergio Busquets -su esposa Elena Galera es una de las damas de honor de la novia, además de gran amiga-, el ahora entrenador Xavi Hernández y Cesc Fábregas también se acercaron a la finca donde se llevó adelante la celebración y el posterior festejo.

Otros de los que estuvieron presentes fueron Koke Resurrección o Santi Cazorla después de varios años junto a Alba en la selección española. Tampoco faltaron Sergio Ramos y su esposa Pilar Rubio, el arquero del Manchester United David de Gea y Álvaro Morata.

Una ausencia sonada

Sin embargo, si hubo una ausencia sonada: la del capitán blaugrana Gerard Piqué. El central no está viviendo su mejor momento, cuestionado en el terreno deportivo y personas. Los rumores en torno a su separación, las supuestas infidelidades y las fiestas han colocado en el ojo del huracán a Piqué que hace días tomó la decisión de no asistir a la boda de su compañero Jordi Alba al considerar que su presencia tendría un efecto no deseado: restarle todo el protagonismo a los novios.

Así es la espectacular Hacienda de Orán

El lugar elegido por los novios para casarse fue la Hacienda de Orán, una finca ubicada en la localidad de Utrera. Construida en el siglo XVII, cuenta con todo tipo de lujos para el enlace y la fiesta posterior. El lugar incluye un aeródromo privado, una piscina, diferentes salones y jardines y hasta un museo del carruaje.

La Hacienda cuenta además en sus instalaciones con La Casa del Señorío, la antigua vivienda principal que hoy se ha convertido en parte de un estupendo hotel rural de 19 habitaciones totalmente diferentes entre ellas. Cuenta con trece habitaciones dobles, cuatro suites junior y dos suite.