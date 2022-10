Así explica la ciencia a Xavi Hernández por qué las champions del Real Madrid no son fruto de la suerte

En la previa del partido ante el Inter de Milán, el entrenador del Fútbol Club Barcelona pronunciaba una polémica frase que no gustó nada en Madrid. “Creo que la Champions es más difícil. Es más justa La Liga. Ya lo dijo Leo Messi, la Champions no siempre la gana el mejor. Son detalles. La Liga es más justa”, afirmó.

Esta afirmación con la que Xavi Hernández trataba de minimizar el triunfo del Real Madrid la pasada temporada suscitó una gran polémica que fue rebatida por el entrenador merengue Carlo Ancelotti y por Dani Carvajal. “No es casualidad que este club haya tenido un éxito extraordinario en esta competición”, espetó el entrenador madridista. Y más contundente aún fue Carvajal. “El fútbol son resultados. Y gana el que marca más goles y menos encaja. Cuando has ganado cinco de las últimas nueve Champions, la suerte queda al margen”, reivindicó el futbolista del Real Madrid.

“Me hace gracia que el debate de justicia y no justicia solo aparezca cuando el Real Madrid gana la Champions y no cuando la ganan otros equipos”, añadió el lateral derecho. “Las opiniones son subjetivas y cada uno tiene la suya. Es complejo hablar de lo que es justo y lo que no, pero en estos últimos años hemos sido los mejores. Entre los 4-5 equipos favoritos al título siempre está el Madrid. No creo que cuando alguien se enfrenta a nosotros no nos vea como un posible campeón en el futuro”, reflexionó.

El debate sobre si el Real Madrid es un merecido campeón de la Champions League o no sigue coleando y ahora la ciencia trata de zanjar la cuestión.

La respuesta de la ciencia

El físico, ingeniero, doctor en física de partículas y divulgador científico español, Javier Santaolalla, ha decido acabar de una vez esta polémica y ofrecer una explicación científica de por qué los títulos ganados por el conjunto blanco no son pura casualidad. ¿Quién tiene razón, Xavi o Carvajal? se pregunta el físico que trata de dar una respuesta más allá del campo.

Mediante métodos estadísticos, con fórmulas de probabilidad y hasta con binomios el científico llega a una conclusión clara. Tras tener en cuenta los participantes en la competición, el número de encuentros disputados, el porcentaje de victorias del Real Madrid, la probabilidad de ganar y los títulos logrados, Santaolalla desmonta el mantra al que se aferran los culés. “Lo siento Xavi, no es cuestión de suerte”, concluye el divulgador científico en un vídeo publicado en TikTok.