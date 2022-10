La definitiva respuesta de Ancelotti y Carvajal a Xavi y Messi

El Real Madrid se enfrenta al Shakhtar Donest en el tercer partido de la Champions, después de empatar contra Osasuna, con el ánimo de certificar su clasificación para los octavos en los dos encuentros seguidos que tiene contra el rival ucraniano. Así podría tomarse con más tranquilidad la Champions en este mes lleno de partidos. Pero siempre que se habla del Madrid y la Champions, o por lo menos últimamente, para intentar quitar valor a sus victorias, se hace filosofía acerca de si no gana el mejor o que depende mucho de la suerte. Eso dijeron Messi y Xavi, que hace mucho que no la ganan y a ambos les respondió Carvajal con la claridad que acostumbra. “Las opiniones son totalmente subjetivas, cada uno tiene la suya. Yo opino que cuando has ganado cinco veces la Copa de Europa de las últimas nueve ediciones, creo que la suerte queda al margen”, aseguró el defensa.

Por ahí también fue Ancelotti: “No puedo opinar. Tenemos que evaluar lo que es mejor. Cada uno tiene su opinión. Jugar un buen fútbol son muchas cosas. No es solo jugar con la pelota, también es defender bien. Tener éxito significa hacer las cosas bien. No puedes tener éxito si solo haces una cosa bien, sobre todo en la Champions. Es más fácil decir que la Champions la gana el mejor”, respondió con elegancia el italiano. No es suerte, es saber manejarse en los momentos importantes: “A veces, hablar de buena o mala suerte puede ocultar los problemas que tú tienes y el mérito del rival. En la Champions puede que te marquen tres goles en seis minutos como me pasó en una final. Si tienes miedo o no tienes la cabeza fría puedes marcar dos goles en un minuto en una semifinal. Los pequeños detalles los puedes controlar con una mentalidad colectiva muy fuerte. No individual. El Real Madrid en su historia ha cuidado más esos detalles. Los pequeños detalles determinaron la última Champions. Nos ha sorprendido a nosotros por lo que hemos sido capaces de hacer”, continuó el entrenador

Carvajal tenía más que decir de este tema que tanto se repite: ”Hablando de justicia hay que ver qué le parece justo a cada uno. El fútbol son resultados y gana el que más goles marca al rival y menos encaja. En eso, los últimos años nosotros hemos sido los mejores y es un poco complejo hablar de lo justo o no. Son resultados”, insistió el defensa, que puso el dedo en la llaga del debate. Surge cuando gana el Real Madrid: ”La última temporada hicimos una gran Liga y una Champions con altibajos, pero en los momentos claves supimos estar, aprovecharlos y conseguimos alzar la copa. Me hace gracia porque siempre este debate de justicia o injusticia ocurre cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa. Cuando la ganan otros parece que la meritocracia es justa”.

Ancelotti habló de historia, de saber jugar la Champions mejor que el resto. Lo dicen las copas que están en la sala de trofeos: ““En esta competición juega la historia de este club. No tenemos duda de ello. No es casualidad que este equipo y este club hayan tenido un éxito extraordinario en esta competición. Lo que ha pasado nos ayuda en el presente y en el futuro”.