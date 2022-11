La decisión de Leo Messi que daría la puntilla a Gerard Piqué

El mundo del fútbol ha quedado paralizado por la celebración del Mundial de Catar que arranca el próximo 20 de noviembre a las 17.00 hora española con el partido inaugural que será Qatar contra Ecuador y se disputará hasta el 2 de diciembre, con cuatro partidos diarios. A partir de aquí, la espiral de hipótesis sobre el mercado de invierno se dispararán e incluso se perfilará el futuro de muchas estrellas de cara a 2023.

Lionel Messi por fin parece haber encontrado su sitio en en el PSG y muestra un altísimo nivel pocos más de dos semanas del Mundial de Catar. Sin embargo, el argentino tiene tiene muchas posibilidades de dejar París y todo apunta a que podría unirse al Inter Miami en una transferencia gratuita cuando finalice su contrato con Paris Saint-Germain en el verano de 2023.

Conversaciones en marcha

Según The Athletic, el Inter de Miami espera que el jugador de 35 años se una al club en los próximos meses a pesar de que no se llegó a un acuerdo definitivo y las conversaciones no se reanudarán hasta después de la Copa del Mundo. Según la citadas informaciones, la franquicia de la MLS, que es copropietaria del excapitán de Inglaterra David Beckham, ha llegado a una fase avanzada en las negociaciones con Messi. Por ello, ahora esperan que llegue del Mundial y fiche por el club en los próximos meses. Las discusiones entre Messi e Inter Miami sobre una posible transferencia han estado en curso durante varios meses y ahora todas las partes consideran en que es el momento de completar un acuerdo.

Los copropietarios de Beckham, Jorge y José Mas, lideran las negociaciones con los representantes de Messi y han mantenido varias reuniones con su padre, Jorge, en las últimas semanas.

Doble palo en Barcelona

Si finalmente llega a concretarse, su fichaje por el equipo de Beckham supondría un doble palo en can Barça. Por un lado sería el fin de los planes de Joan Laporta para traer de nuevo al argentino y por otro daría la puntilla definitiva a Gerard Piqué, cuya salida ya se da por hecha en el club blaugrana.

Desde hace meses se rumorea que tanto el central blaugrana como Jordi Alba, tendrían encima de la mesa una oferta del Inter de Miami, club que en más de una ocasión ha tanteado sus contrataciones y que ahora tendría la oportunidad perfecta para cumplir su objetivo. Piqué se ha convertido en el último central en los planes del técnico Xavi Hernández y podría abandonar el Barça en el próximo mercado de fichajes de verano como agente libre, a pesar de su contrato. Y es que jugador cuenta con una cláusula secreta que lo dejaría libre el próximo verano si no participa en el 35% de los partidos de la presente campaña, cifra que parece complicado de alcance.

En este escenario, varios medios llevan meses insistiendo que el central estaría barajando su fichaje por el Inter de Miami de David Beckham y de esta forma estar cerca de sus hijos ya que el sueño de Shakira es mudarse a esta ciudad de Estados Unidos, con sus hijos Sasha y Milan.

Messi ni olvida ni perdona

Sin embargo, la decisión de Leo Messi de poner rumbo a Estados Unidos daría al traste con estos planes. Según apuntaba elnacional.cat. cuando se hicieron publica las primeras negociaciones entre el argentino y el equipo de Beckham, el delantero del PSG exigió al Inter de Miami una cláusula “anti Gerard Piqué” si quieren hacerse con sus servicios conocedor de que el equipo del inglés también ha sonado como destino del defensa catalán. Y es que el argentino ni olvida ni perdona. Al menos, de momento. Leo Messi está muy dolido con Gerard Piqué desde el día que se enteró que el defensa le recomendó a Joan Laporta, presidente del Barça, que no renovara su contrato para solucionar los problemas del club con el juego limpio financiero.

La mala relación entre ambos es un secreto a voces en Barcelona y Messi no parece dispuesto a compartir de nuevo vestuario con el capitán del Barça.