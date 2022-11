Salen a la luz los motivos que tiene Gerard Piqué para retirarse

El adiós de Gerard Piqué ha sido cuanto menos inesperado. Esta decisión no la conocía nadie, ni siquiera el presidente Laporta. Manu Carreño ha desvelado en la Cadena SER que el central ha visto varias cosas que no le han gustado. Una de ellas es que desde la directiva le prometieron que iba a jugar, a pesar de que sí iban a reforzarse. Sin embargo, solamente ha tenido minutos cuanto no quedaba otra alternativa. Piqué insistió en el anterior verano si le consideraban importante en el proyecto deportivo y le respondieron que sí. De ahí viene el hecho de que no entienda nada al respecto sobre su poca participación. El todavía futbolista culé nunca ha ocultado su deseo de retirarse en el Camp Nou, aunque quizá haya sido muy precipitado.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Su despedida fue cuanto menos emotiva. A través de un vídeo en el que mostraba imágenes de pequeño aseguraba que siente que es el momento de cerrar una etapa: “Culés, soy Gerard, estas semanas mucha gente habla de mí, y ahora soy yo el que va a hablar. Como muchos de vosotros soy del Barça desde siempre, pertenezco a una familia muy futbolera y culé. Y desde pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça”.

El central asegura que ha cumplido como futbolista todos los sueños que tenía de niño como jugar en el Barcelona y ganarlo absolutamente todo. “Últimamente he pensado mucho en ese niño, que llegaría al primer equipo del Barça, que cumpliría todos sus sueños y sería campeón del mundo y de Europa, que sería uno de los capitanes. El Barcelona me lo ha dado todo y ahora he decidido que es el momento de cerrar el ciclo, y siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo y así será. Pasaré a ser un culé más. Y ya me conocéis, tarde o temprano volveré. Nos veremos en el Camp Nou”, finaliza.

Piqué cierra un capítulo que ha tenido de todo: desde momentos gloriosos (614 partidos disputados con la camiseta culé en los que ha marcado 53 goles) hasta otros muy polémicos, especialmente en esta etapa final por la relación comercial entre Cosmos (su empresa) y la RFEF a la hora de organizar la Supercopa de España en Arabia.