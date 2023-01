El sorprendente sustituto del Atlético para Joao Felix llega del Barcelona

El mercado de invierno se mueve en el Atlético de Madrid y eso supone un movimiento de dominó que va a afectar a más equipos de LaLiga española, como el Barcelona. Simeone está muy cerca de conseguir que Joao Félix deje de ser su jugador en el Atlético de Madrid después de una relación llena de altibajos y que en las últimas semanas se volvió ya insoportable para los dos partes. Ni el futbolista entiende al entrenador ni el entrenador entiende al futbolista. Lo mejor que pueden hacer, como sucede en todas las parejas, es poner tierra de por medio. Así Joao Felix viaja este martes a Londres para cerrar su cesión al Chelsea hasta final de temporada sin opción de compra, según captaron las imágenes de ‘Jugones’ de ‘La Sexta’, tras el avance definitivo en las negociaciones entre ambos clubes para acordar el préstamo del atacante portugués.

Antes del mediodía, el futbolista llegó a bordo de un vehículo de alta gama a la terminal de vuelos privados del aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de la capital de España para tomar rumbo a la ciudad inglesa, donde aterrizará en torno a las 12.30 hora local, pasará las pertinentes pruebas médicas y ultimará los detalles previos a la formalización de su contrato temporal con el Chelsea.

Tras una toma de contacto del Chelsea con el Atlético para expresar su interés el pasado domingo, desde el lunes abordaron ya formalmente ambos clubes las negociaciones para el préstamo del futbolista al equipo ‘blue’, intensificadas todo el día y que desembocarán en las próximas horas en la cesión del internacional portugués hasta el próximo 30 de junio.

Joao Félix, titular en los dos últimos partidos disponible del Atlético, tras una secuencia de diez suplencias en doce encuentros antes del Mundial de Qatar 2022, ya había trasladado semanas antes su intención de irse del Atlético en este mercado de enero.

“Por los motivos que no merece la pena ahora entrar en ellos, la relación entre el ‘míster’ (Diego Simeone) y él, los minutos jugados y su motivación en el momento actual hacen pensar que lo razonable para el club es que, si hay alguna opción buena para el jugador, para el club y para, por supuesto, el club donde pueda ir, al menos analizarla”, asumió Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, en declaraciones a ‘TVE’ durante el pasado Mundial de Qatar 2022.

Pero el Atlético no quiere es perder hombres y busca reforzarse para lo queda de temporada. Tiene que competir lo que pueda en LaLiga y aspira a hacer un buen torneo en la Copa del Rey, por eso, según ha anunciado la Cadena Ser, podría hacer que llegase Memphis, el futbolista que no cuenta en el Barcelona. Ha jugado 206 minutos esta temporada y ve que no tiene sitio. Pero con 28 años considera que puede rendir. Y puede que en el Atlético piensen lo mismo